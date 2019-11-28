После скандала с мозаикой во Львове возникла идея по штрафам

После разрушения застройщиком легендарной мозаики "Море и рыбы" во Львове местные власти инициировали увеличение в 100 раз штрафов за нарушение градостроительных условий и ограничений.

Об этом сообщается на сайте Львовского местного совета.

"Каждая мозаика должна быть сохранена. Даже если происходит реконструкция объекта, на котором есть мозаика, то мозаика должна быть сохранена. Мы также прорабатываем предложения о внесении изменений в законодательство, чтобы ужесточить ответственность за нарушения. Я инициировал повышение штрафов в 100 раз для физических и юридических лиц", – сказал заместитель главы Львова Андрей Москаленко.

заместитель главы Львова Андрей Москаленко city-adm.lviv.ua

По его словам, в таком случае, для физических лиц сумма штрафа будет составлять 17 тысяч гривен, а для юридических от 1 млн 700 тысяч до 17 млн гривен.

Мозаика "Море и рыбы" была создана на фасаде городского здания 37 лет назад по эскизам народного художника Украины Владимира Патыка.

В ходе реконструкции дома в июле этого года, застройщик, невзирая на ограничения, разрушил стену с произведением искусства.

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Подобный акт вандализма вызвал шквал негодования у местных активистов и местных властей.

В итоге инспекция составила соответствующий протокол и наложила штраф на застройщика в размере 90 тысяч гривен.

На данный момент "Море и рыбы" воссоздают используя 3D-визуализацию, имеющуюся информацию и чертежи.

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Стена с рельефом уже готова, из-за погодных условий смальту планируют наносить в следующем году.

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Работу координирует львовский художник, сын автора мозаики – Остап Патык.

львовский художник, сын автора мозаики – Остап Патык city-adm.lviv.ua

Весь процесс финансирует компания-застройщик, которую помимо этого обязали предусмотреть место в отстроенном здании для детского художественного пространства.

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