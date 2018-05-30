Снос незаконной новостройки: как это происходит в Украине

Согласно законодательству Украины, суд решает снести новостройку, если нельзя исправить отклонения от строительных норм и если здание нарушает права граждан.

О том, как на практике происходит снос незаконных новостроек, пишет Domik.ua.

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Что говорит закон

В рамках действующего законодательства существует алгоритм сноса новостроек, не соответствующих градостроительным требованиям, сообщают в ГАСИ.

В части 1 статьи 367 Гражданского кодекса Украины (ГКУ) указано, что жилой дом, здание, сооружение, иное недвижимое имущество признают самовольным строительством, если они построены или строятся:

- на земельном участке, который не был выделен для этих целей;

- без соответствующего документа на право вести работы;

- без проекта, утвержденного в установленном порядке

- с существенными отклонениями от строительных норм и правил.

Порядок сноса самовольно построенных объектов указан в статье 367 ГКУ закона Украины № 3038-17"Об урегулировании градостроительной деятельности" в редакции от 22.02.2018.

ГАСИ выдает застройщику предписание устранить обнаруженные нарушения в определенный срок. Если застройщик или заказчик строительства этого не сделал — ГАСИ подает иск в суд о сносе объекта.

Процедура исполнения решения суда о сносе незаконного объекта описана в Законе Украины № 1404-19 "Об исполнительном производстве" в редакции от 07.03.2018 и происходит так:

- суд выносит решение, утверждает постановление об исполнительном производстве — исполнительный лист, и передает их выигравшей стороне;

- выигравшая сторона направляет решение суда и исполнительный лист в местный орган государственной исполнительной службы;

- на основе заявления выигравшей стороны и исполнительного лица государственная исполнительная служба открывает дело — исполнительное производство;

- открыв производство, исполнительная госслужба сообщает об этом прокурору — для проведения надзора за соблюдением законов в ходе исполнения судебного решения;

- исполнительная госслужба извещает местный орган самоуправления, что на данной территории размещен подлежащий сносу объект и требует утвердить решение о порядке его сноса;

- местный орган самоуправления разрабатывает и утверждает мероприятия, необходимые для сноса объекта и определяет источники их финансирования. В своих решениях орган местного самоуправления указывает сроки проведения мероприятий;

- утвержденные мероприятия по сносу здания проводят предприятия и организации, назначенные местными органами власти;

- государственные исполнители и прокурор осуществляют надзор за выполнением мероприятий;

- после выполнения мероприятий в полном объеме исполнительная служба закрывает исполнительное производство.

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Дело о сносе дома в селе Софиевская Борщаговка

ГАСИ подала судебный иск к заказчику строительства жилого комплекса в селе Софиевская Борщаговка на улице Береговой, 3-7А после внеплановой проверки. Инспекторы обнаружили, что объект сооружен с нарушениями требований действующего градостроительного законодательства. Выданное предписание исправить обнаруженные замечания заказчик не выполнил. Рассмотрев иск, суд признал стройку незаконной и принял решение о сносе комплекса.

По информации ведомства, решение суда о сносе объекта в селе Софиевская Борщаговка поступило в государственную исполнительную службу по месту расположения объекта. Государственные исполнители открыли производство по выполнению этого решения. Когда именно местные власти по требованию исполнителей выполнят подготовку и снесут объект, в ГАСИ не уточняют.

Кроме того, согласно данным ведомства, в 2017 году ни одну незаконную новостройку в Киеве не снесли.

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