Знести незаконну новобудову: як це відбувається в Україні

Згідно із законодавством України, суд вирішує знести новобудову, якщо не можна виправити відхилення від будівельних норм і якщо будівля порушує права громадян.

Про те, як на практиці відбувається знесення незаконних новобудов, пише Domik.ua.

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Що каже закон

Існує алгоритм знесення новобудов, які не відповідають вимогам, в рамках чинного законодавства, повідомляють у Державній будівельно-архітектурної інспекції (ДАБІ).

У частині 1 статті 367 Цивільного кодексу України (ЦКУ) зазначено, що житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно визнають самовільним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються:

- на земельній ділянці, що не була виділена для цих цілей;

- без відповідного документа на право вести роботи;

- без проекту, затвердженого в установленому порядку;

- з істотними відхиленнями від будівельних норм і правил.

Порядок знесення самочинно збудованих об'єктів вказано в статті 367 ЦКУ закону України № 3038-17 "Про врегулювання містобудівної діяльності" в редакції від 22.02.2018.

ДАБІ видає забудовнику припис усунути виявлені порушення у визначений термін. Якщо забудовник або замовник будівництва цього не зробив - ДАБІ подає позов до суду про знесення об'єкта.

Процедура виконання рішення суду про знесення незаконного об'єкта описана в Законі України № 1404-19 "Про виконавче провадження" в редакції від 07.03.2018 та відбувається так:

- суд виносить рішення, затверджує постанову про виконавче провадження - виконавчий лист, і передає їх стороні, яка виграла;

- сторона, яка виграла, направляє рішення суду і виконавчий лист до місцевого органу державної виконавчої служби;

- на основі заяви сторони, що виграла і виконавчої особи державна виконавча служба відкриває справу - виконавче провадження;

- відкривши провадження, виконавча держслужба повідомляє про це прокурора - для проведення нагляду за дотриманням законів під час виконання судового рішення;

- виконавча держслужба сповіщає місцевий орган самоврядування, що на даній території розміщений об'єкт, який підлягає знесенню, і вимагає ухвалити рішення про порядок його знесення;

- місцевий орган самоврядування розробляє і затверджує заходи, необхідні для знесення об'єкта та визначає джерела їх фінансування. У своїх рішеннях орган місцевого самоврядування вказує терміни проведення заходів;

- затверджені заходи щодо знесення будівлі проводять підприємства та організації, призначені місцевими органами влади;

- державні виконавці та прокурор здійснюють нагляд за виконанням заходів;

- після виконання заходів в повному обсязі виконавча служба закриває виконавче провадження.

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Справа про знесення будинку в селі Софіївська Борщагівка

ДАБІ подала судовий позов до замовника будівництва житлового комплексу в селі Софіївська Борщагівка на вулиці Береговій, 3-7А після позапланової перевірки. Інспектори виявили, що об'єкт споруджений з порушеннями вимог чинного містобудівного законодавства. Видане розпорядження виправити виявлені зауваження замовник не виконав. Розглянувши позов, суд визнав будівництво незаконним і ухвалив рішення про знесення комплексу.

За інформацією відомства, рішення суду про знесення об'єкта в селі Софіївська Борщагівка надійшло в державну виконавчу службу за місцем розташування об'єкта. Державні виконавці відкрили провадження з виконання цього рішення. Коли саме місцева влада на вимогу виконавців підготують і знесуть об'єкт, в ДАБІ не уточнюють.

Крім того, згідно з даними відомства, в 2017 році жодну незаконну новобудову в Києві не знесли.

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