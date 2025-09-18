Покупать в новостройке или на вторичке: что выбирают киевляне в 2025 году

Киевляне в 2025-м все чаще стоят перед выбором: быстро заселиться в квартиру на вторичном рынке или выбрать новостройку ради комфорта и потенциального роста стоимости. Несмотря на то что цены на первичное жилье растут быстрее, чем на вторичное, спрос распределяется не так однозначно.

Динамика цен и предложения

По данным DIM, в первом полугодии 2025 года средняя цена на новостройки выросла примерно на 14 % в годовом измерении.

Сегодня средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет около $1000 в экономсегменте, $1300 – в комфорт, $2200 – в бизнес-классе и до $4400 – в премиум.

Вторичный рынок дорожает медленнее. По итогам первого полугодия подорожание произошло на 8-10%, в зависимости от типа и комнатности квартир. Средняя стоимость квартир на "вторичке" составила $2050/м2, с пиковыми значениями на Печерске ($3100/м2) и самыми низкими в Деснянском районе ($1060/м2).

Строительная активность снижается

За первое полугодие 2025 года в Киеве введено 7380 квартир, что на 22 % меньше, чем в тот же период 2024-го. В продаже находится лишь около 140–145 жилых комплексов — на четверть меньше, чем до войны.

По данным аналитиков группы компаний DIM и отраслевых наблюдений: если темпы второго полугодия не упадут ниже, чем в первом то по итогам года город получит примерно 12–14 тысяч новых квартир, что на 15–20 % меньше, чем в прошлом году. При этом, ограниченное предложение при стабильном спросе будет способствовать дальнейшему росту цен на первичном рынке на 10-15% до конца года. Вторичный рынок будет сохранять плавную динамику, особенно в сегменте малометражных квартир. Базовый сценарий предусматривает постепенное увеличение объемов ввода новостроек до довоенного уровня не ранее конца 2027 года. Однако в случае ухудшения военной ситуации возможно дальнейшее сокращение предложения и фокус на "готовых" объектах вторичного рынка или новостройках на финальных стадиях строительства.

По данным аналитиков DIM и отраслевыми наблюдениями, при покупке вторичного жилья руководствуются тремя основными аргументами: возможностью заселиться сразу, без ожидания завершения строительства и ремонта; сформированной инфраструктурой района – школами, детскими садами, транспортом, магазинами; простыми условиями оформления ипотеки.

Что выбирают покупатели

Первичное жилье выбирают за современные планировки, энергоэффективность, наличие укрытий и паркингов, а также за возможность настроить пространство под собственные нужды. Еще одно важное преимущество – финансовые условия: гибкая рассрочка, фиксация цены на этапе строительства и потенциальный прирост стоимости в ликвидных комплексах в 2–2,5 раза до момента ввода дома в эксплуатацию.

Стандартные условия приобретения квартир в новостройках в 2025 году предусматривают первый взнос 30–50% и рассрочку на 2–3 года (у некоторых застройщиков – до 5). Дополнительно действует государственная программа льготного кредитования, которая позволяет получить заем под 3 % для отдельных категорий граждан или под 7 % для всех остальных, сроком до 20 лет с первым взносом от 20–30 %.

"Выбор между первичкой и вторичкой в 2025 году зависит от баланса между готовностью, риском и финансовыми возможностями покупателя. Если покупатель ценит формулу "заезжай и живи" – выбирает вторичку. Новостройки же предлагают принципиально другой уровень комфорта: в первую очередь – новый уровень безопасности, что очень важно в условиях войны, современные планировки, энергоэффективность, наличие укрытий и паркингов", – отмечает Арсений Насиковский, младший партнер DIM.

2025 год для киевского рынка жилья – это баланс между дефицитом новостроек, спросом на вторичные квартиры и постепенным ростом цен во всех сегментах. Снижение темпов ввода в эксплуатацию и спрос на современные комплексы удерживают цены на первичном рынке в растущем тренде, тогда как вторичное жилье остается привлекательным для тех, кто хочет быстро переехать и получить готовую инфраструктуру.