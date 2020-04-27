Общежитие, а не ЖК бизнес-класса: всплыли рискованные нюансы в строительстве киевского CITY HUB

Реальность строительства жилого комплекса City Hub в Киеве, застройщиком которого является ООО "Строительная компания "Интеграл-Буд", полностью расходится с виртуальной его презентацией отделом продаж, поскольку содержит ряд несоответствий и преград для ввода его в эксплуатацию.

Об этом говорится на ресурсе о первичной недвижимости НЕРУХОМІ. По словам экспертов, настораживает прежде всего нереальная визуализация ЖК: открытый горизонт и утопающие в зелени два дома в самом инфраструктурном центре Соломенского района, который уже почти окружен высотными новостройками.

Копнув глубже, эксперты обнаружили, что наличие документов на объект строительства оставляет желать лучшего. В частности, земельный участок не принадлежит и не состоит в пользовании застройщика. Оба земельных участка предоставлены Национальной академии внутренних дел для обслуживания и эксплуатации учебных корпусов и общежития.

Виртуальный проект ЖК CITY HUB intergal-bud.com.ua

Согласно распоряжению КГГА №604 от 23.05.2017 года, целевое назначение земельных участков: "Для строительства и обслуживания зданий учебных заведений. Для обслуживания и эксплуатации учебных корпусов и общежития", что не соответствует рекламе жилого комплекса.

Подготовительные работы, ЖК CITY HUB

То есть по закону застройщик должен сдать в эксплуатацию общежития за 2 года с начала строительства, в 4 квартале 2022 (по информации из информстенда строительной площадки).

Информстенд ЖК CITY HUB

Что касается комфорта проживания в будущем City Hub, то здесь тоже не все гладко, поскольку заселение 471 квартир существенно нарушит нормы плотности заселения уже перегруженного микрорайона. При этом мест в подземном паркинге на всех тоже не хватит – их только 330.

Кроме того, эксперты отметили, что соответствие ЖК бизнес-класса, как его позиционирует застройщик, пока трудно оценить. А завышенная стоимость может быть обусловлена необходимостью решения вопросов с документацией, а не комфортом и качеством строительства.

Эксперты предупреждают, что для целей инвестирования объект довольно рискованный, поскольку для введения в эксплуатацию как легального ЖК, кроме своевременного выполнения графика строительных работ, необходимо преодолеть мощные административные барьеры и изготовить специфическую документацию. К тому же важно обратить внимание на наличие документации на проведение коммуникаций, поскольку тех, которые уже есть, не хватит на два 20-этажных дома.

Важно также то, что объект имеет статус социально-резонансного. Так, 16.03.2020 года активисты и представители общественности во время акции протеста остановили незаконные строительные работы и заставили убрать строительную технику с площадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НЕРУХОМІ дали советы, как лучше выбрать новостройку и инвестировать разумно.

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