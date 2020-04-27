Гуртожиток, а не ЖК бізнес-класу: спливли ризиковані нюанси в будівництві київського CITY HUB

Реальність будівництва житлового комплексу City Hub у Києві, забудовником якого є ТОВ "Будівельна компанія "Інтергал-Буд", повністю розходиться із віртуальною його презентацією відділом продажів, оскільки містить низку невідповідностей, а також перепон для введення його в експлуатацію.

Про це йдеться на ресурсі про первинну нерухомість НЕРУХОМІ. За словами експертів, насторожує насамперед нереальна візуалізація ЖК: відкритий горизонт та потопаючі в зелені два будинки в самісінькому інфраструктурному центрі Солом’янського району.

Копнувши глибше, експерти виявили, що наявність документів на об’єкт будівництва залишає бажати кращого. А саме, земельна ділянка не належить та не перебуває в користуванні забудовника. Обидві земельні ділянки надані Національній академії внутрішніх справ для обслуговування та експлуатації учбових корпусів і гуртожитку.

Віртуальний проєкт ЖК CITY HUB intergal-bud.com.ua

Відповідно до розпорядженням КМДА №604 від 23.05.2017 року, цільове призначення земельних ділянок: "Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Для обслуговування та експлуатації навчальних корпусів та гуртожитку", що не відповідає рекламі житлового комплексу.

Підготовчі роботи, ЖК CITY HUB

Тобто за законом забудовник має здати до експлуатації гуртожитки за 2 роки з початку будівництва, у 4 кварталі 2022 року (за інформацією з інформстенду будівельного майданчика).

Інформстенд ЖК CITY HUB

Що стосується комфорту проживання у майбутньому City Hub, то тут теж не все гладко, оскільки заселення 471 квартир суттєво порушить норми щільності заселення вже перевантаженого мікрорайону. При цьому місць у підземному паркінгу на всіх не вистачить — їх лише 330.

Крім того, експерти зазначили, що відповідність ЖК бізнес-класу, як його позиціонує забудовник, поки важко оцінити. А завищена вартість може бути обумовлена необхідністю вирішення питань з документацією, а не комфортом та якістю будівництва.

Експерти попереджають, що для цілей інвестування об’єкт доволі ризикований, оскільки для введення в експлуатацію як легального ЖК, крім своєчасного виконання графіку будівельних робіт, знадобиться подолати потужні адміністративні бар’єри та виготовити специфічну документацію. До того ж важливо звернути увагу на наявність документації на проведення комунікацій, оскільки тих, які вже є, не вистачить на два 20-поверхові будинки.

Важливо також те, що об’єкт має статус соціально-резонансного. Так, 16.03.2020 року активісти та представники громадськості під час акції протесту зупинили незаконні будівельні роботи та змусили прибрати будівельну техніку з майданчику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НЕРУХОМІ дали поради, як краще обрати новобудову та інвестувати розумно.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram