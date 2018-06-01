Оренда квартир: чому українці віддають перевагу покупці власного житла

Довгострокова оренда житла замість купівлі власної квартири ніяк не приживеться в Україні через національну особливість більшості українців.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила експерт з нерухомості Ярослава Чапко.

"Це пов'язано з нашою ментальністю. Щось побудувати капітальне, або купити квартиру, залишити її дітям своїм у спадок. Тому наша нація не звична до оренди житла. Воно чуже, ми не звикли віддавати гроші просто так комусь. Для нас більш прийнятним буде купити собі квартиру. Хоч невелику, але окремо. Тому це не стане тенденцією протягом майбутніх 3-5 років", - вважає вона.

За її словами, подібна практика може стати більш популярною серед підростаючого покоління.

"У довгостроковій перспективі така тенденція можлива. Молодь більш мобільна, вона багато працює як фрілансер і купівля житла не буде для них такою критичною", - переконана експерт.

Також Чапко зазначила, що ціна оренди залишається стабільною і перед новим навчальним роком може змінитися тільки через підвищення комуналки.

"Ціна оренди буде залежати від вартості комунальних послуг. Якщо підніметься вартість комунальних послуг, то підніметься і вартість оренди. Пропозицій достатньо і, думаю, задовольнить попит повністю", - резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з нерухомості Сергій Костецький розповів, коли в Україні зможуть приступити до реалізації проектів по демонтажу "хрущовок", чий термін експлуатації вичерпано вже пару десятиліть тому.