ГОТ Жумадилова попал в новый скандал из-за еды для армии, – Голобуцкий

После того, как Государственный оператор тыла (ДОТ) безосновательно выбросил поставщика продовольствия в Сил обороны, появился новый, но получил госзаказ не публично, а стоимость его услуг будет больше на 86 миллионов гривен, чем было ранее. Об этом сообщил эксперт Алексей Голобуцкий, пишет издание "Факты".

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"В октябре с подачи одного СМИ разлетелся "позор" о том, что в военные на Донецком направлении попали банки с некачественной мясной тушенкой. Вместо того, чтобы провести экспертизу и расследование, ДОТ, которым руководит самый честный и неподкупный человек в мире, тупо выбросил поставщика, которым было ООО "Трейд Гранит Инвест". Вот просто так – увидел манипулятивную статью в интернете, и на тебе – расторжение контракта ", – поделился историей скандала эксперт.

Голобуцкий отмечает, что 18 ноября с ООО "Контракт Продрезерв 5" был заключен договор по цене почти 120 гривен за комплект продуктов питания. А компания ООО "Трейд Гранит Инвест", которую ДОТ безосновательно выбросил, поставляла комплекты питания в Донецкую область по 107,94 гривен. И все это при том, что во время тендера было предложение, которое ДОТ отклонил, и оно было на 86 миллионов гривен ниже.

Эксперт обращает внимание, что руководитель ДОТ Арсен Жумадилов откровенно врет, когда говорит, что экономит деньги.

"А если он хочет сказать, что в этом ничего криминального нет, тогда почему от общественности скрыт каталог продуктов от этих новых победителей тендеров? То есть мы должны верить ДОТу на слово, что продукты теперь будут по такой же цене или даже ниже? Ну так покажите. Иначе как объяснить потерю 86 миллионов на пустом месте — только потому, что ДОТу не понравился один поставщик? Теперь это так делается?" — сокрушается Голобуцкий.

Также ДОТ возобновил практику сокрытия цен на закупки с октября этого года. Теперь из системы "Проззоро" невозможно узнать, кто выиграл тендер и на каких условиях.

По данным журналиста-расследователя Юрия Николова, ДОТ предварительно провел квалификацию среди ряда участников рынка и выбрал тех, кто удовлетворял его требованиям относительно способности выполнить контракт. На этом этапе это была открытая часть процедуры. Среди них был и "Контракт продрезерв 5". А дальше, на этапе ценовых торгов процедуру закрыли.

"Жумадилов почти год делал вид, что он что-то там реформирует, чтобы вернуться к старой коррупционной практике. А все эти НАБУ, САП, БЭБ, ВАКС и другие делают вид, что все нормально, так и надо. Вот что значит сила пиара", — заключает эксперт.