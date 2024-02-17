Жизнерадостная Бразилия: что посмотреть в стране страсти и зажигательных танцев

Страна зажигательных танцев все больше привлекает туристов. Сюда мечтают попасть путешественники, которые уже достаточно насытились поездками по Европе и хотят чего-то новенького.

Где следует побывать? Рассказываем!

Рио-де-Жанейро

Бывшая столица Бразилии может похвастаться множеством достопримечательностей. Самая известная из них – статуя Христа-Спасителя, находящаяся на горе Корковада. Этот монумент считается символом Бразилии и входит в число 7 новых чудес света.

Добраться до шедевра можно тремя способами: автомобилем, железной дорогой и пешком. Последний вариант для настоящих смельчаков, которые не боятся ни боли в ногах, ни жары. На обратном пути советуем зайти в Музей наивного искусства и побродить по лесу Тижука.

Гуляя по городу, посетите знаменитый стадион "Маракана", вмещающий более 200 000 болельщиков. Сходите в Ботанический сад, где собрано около 7 000 растений со всех уголков мира. Не обходите стороной главный выставочный зал, посвященный национальной истории.

А если хотите встретить голливудскую звезду, обязательно пройдитесь по пляжам Ипанема и Копакабана. Здесь частенько отдыхают знаменитости.

Амазония

Планируя путешествие в Бразилию, следует включить в маршрут "легкие планеты". Именно так называют дикие джунгли, только на 30% изученные учеными. Это дом для тысяч птиц, животных, насекомых и рыб. Самостоятельно гулять по этому месту опасно, лучше заказать сопровождение гида или записаться на групповую экскурсию.

Обязательно пройдитесь к водопаду Игуасу, высота которого 72 метра. Его слышно в нескольких милях от места расположения. А еще он очень красив и любит развлекать туристов, разбрызгивая капли воды.

Сан-Паулу

Именно здесь проводится знаменитый Бразильский карнавал, ежегодно собирающий тысячи людей на центральных улицах. Подготовка к нему длится круглогодично, а дату проведения определяют заранее. Она всегда разная, но праздник традиционно проходит в феврале.

Кроме фестиваля, здесь есть множество развлечений. Посетите музей Паулиста, где можно узнать историю страны. Сходите к мемориалу иммигрантов, где показан быт людей, приехавших сюда из дальних краев. Загляните в выставочный зал изображений и звука, пройдитесь к стеклянному дому и прогуляйтесь по огромному парку Жардин да Луш. На территории природного заповедника находятся невероятной красоты скульптуры и деревья ценных пород.

Ору-Прету

Когда-то этот живописный городок был очень популярен. На протяжении XVII-XVIII веков здесь добывали драгоценные металлы. В этот период Ору-Прету процветало. Но, как понимаете, ничто не вечно. Поэтому с угасанием "золотой лихорадки" населенный пункт резко обеднел.

Однако даже сейчас сюда частенько наведываются туристы. Привлекают их архитектурные шедевры колониального барокко. Кстати, они занесены во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Бразилиа

И куда без столицы? Город построен совсем недавно. Его спланировали и возвели в 1956 году. Поэтому исторических достопримечательностей здесь вы не найдете. Зато увидите идеальный для человека технополис.

Бразилиа выполнена в форме самолета, где "фюзеляж" занимает площадь Трех Властей, "крылья" – жилые кварталы, а в "носе" расположена резиденция президента республики.

Советуем сходить в Ботанический сад, Кафедральный собор, прогуляться по самой широкой улице мира – Монументальная ось. Пройтись по переправному мосту Жуселину Кубичека, который ночью освещают тысячи огоньков. А еще обязательно спуститесь в метро. Оно очень похоже на лондонский вокзал Кингс-Кросс.

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