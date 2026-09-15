Забудьте о Берлине и Мюнхене: чем поражает старейший город Германии

Трир, расположенный недалеко от границы с Бельгией и Люксембургом, официально считается старейшим городом Германии с богатым историческим наследием. Основанный еще в 16 году до н. э., этот город в своё время служил столицей Римской империи и получил прозвище "второй Рим".

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В отличие от Мюнхена, который ежегодно принимает миллионы гостей, Трир остается спокойным уголком без огромных толп. Это делает его идеальным выбором для путешественников, стремящихся познакомиться с аутентичной европейской историей вдали от суеты, отмечает издание Travel Off Path.

Уникальные достопримечательности древнеримской эпохи

Главным украшением города являются Чёрные ворота (Porta Nigra) – одни из наиболее хорошо сохранившихся древнеримских городских ворот в мире, возведенные из серого песчаника. Кроме того, Трир гордится другими объектами из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО:

Трирский собор – старейший в Германии, возведенный на месте древнеримского дворцового комплекса.

– старейший в Германии, возведенный на месте древнеримского дворцового комплекса. Базилика Константина (Aula Palatina) – грандиозный императорский зал IV века, сохранивший статус одного из крупнейших бесколонных помещений древности.

(Aula Palatina) – грандиозный императорский зал IV века, сохранивший статус одного из крупнейших бесколонных помещений древности. Римские термы и амфитеатр – остатки трех баневых комплексов (в частности, терм Барбары) и арены, которая когда-то вмещала 18 тысяч зрителей.

– остатки трех баневых комплексов (в частности, терм Барбары) и арены, которая когда-то вмещала 18 тысяч зрителей. Римский мост через Мозель – каменные опоры II века до сих пор выдерживают ежедневный поток современного транспорта.

Почему стоит посетить Трир

Несмотря на высокий общий уровень предостережений в отношении поездок в мегаполисы страны, Трир отличается высоким уровнем безопасности и низким показателем преступности. Современный город демонстрирует уютный контраст: средневековые фахверковые дома, мощеные улочки и кофейни изысканно дополняют старинные каменные фасады.

Поскольку Трир также является студенческим центром, здесь кипит местная жизнь с крафтовыми пивоварнями, где кружкой местного пива можно насладиться всего за $4-7 (около 180-310 грн), а обед в уютном заведении обойдётся примерно в $17-18 (около 760-800 грн).

Помимо древнеримского наследия, Трир известен как место рождения Карла Маркса. В барочном доме на улице Брюкенштрассе, 10, где родился мыслитель, сегодня работает музей (Museum Karl-Marx-Haus).

Входной билет стоит около 7 евро (360 грн), что делает этот объект еще одной обязательной остановкой для любителей мировой истории.

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