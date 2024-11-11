Взгляд не оторвать: топ самых красивых театров мира

Путешествуя по известным городам, мы частенько обходим стороной аттракции, где можно погрузиться в совсем другой мир. На самом деле, причин такого поведения очень много. У кого-то мало времени. Некоторые не любят оперу или спектакли. А есть люди, которые даже не задумывались посетить такие центры. Сегодня мы попытаемся убедить вас зайти в эти культурные локации. Так где стоит побывать — рассказываем ниже.

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Королевский театр, Испания

Находится в Мадриде. Его открыли по инициативе Изабеллы II в 1850 году. Первым спектаклем стала большая опера Гаэтано Доницетти "Фаворит".

С 1862 по 1925 год здесь находилась Мадридская консерватория — ведущее высшее образовательное учреждение страны в области музыки. А в 1969-м здесь проходил песенный конкурс "Евровидение".

В ранний период здесь выступали Мариетта Альбони, Розина Пенко, Мариетта Гассанига. В 1863 году сюда приехал известный итальянский композитор и дирижер Джузеппе Верди на премьеру своей оперы.

Кстати, значительное количество зрительских мест имеет ограниченный вид на сцену. Поэтому здесь производят прямую трансляцию, которая проектируется на боковые стены.

Большой оперный театр "Лисеу", Испания

Размещается в Барселоне. Его построили на средства частных лиц в 1847 году.

В 1861 году аттракция пережила разрушительный пожар, а в 1893 году стала жертвой террористического акта, организованного анархистом Сантьяго Сальвадором. Взрыв бомбы во время представления тогда унес жизни 20 человек. Несмотря на эти трагические события, здание культуры вновь достигло расцвета в 1920-х.

Кстати, зал вмещает более 2 тысяч человек, что делает его вторым по размеру в Европе.

Опера Гарнье, Франция

Находится в Париже. Ее построили по проекту французского архитектора Шарля Гарнье. За художественное оформление театра отвечали 14 живописцев и 73 скульптора.

Советуем обратить внимание на центральную лестницу вестибюля. Ее выложили из разноцветного мрамора. Фойе украсили позолотой, мозаикой, зеркалами и росписями.

А еще в этих стенах разместили музей Bibliotheque-musée de l'Opera, филиал Национальной библиотеки Франции. Здесь хранится более 8 тысяч экспонатов, связанных с музыкой и плясками.

Также здесь работал французский артист балета и библиофил украинского происхождения Серж Лифар. Он поставил около 200 спектаклей.

Венская государственная опера, Австрия

Располагается в Вене и является самым большим театром в стране. Он характеризуется сложным наружным и роскошным внутренним декором.

Здание культуры было основано в середине XVII века. В период с 1938-го по 1945-й оно пережило упадок. А во время американской бомбардировки постройка частично разрушилась. Восстановили ее через 10 лет.

Интерьер атракции оформили в стиле французского неоренессанса. Однако здешним жителям это не понравилось. Они считали такое проявление чрезмерно расточительным и безвкусным. К сожалению, от такой реакции общественности архитекторы один за другим ушли из жизни.

Интересный факт: ежегодно здесь проходит Венский бал, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Женщины одевают вечерние платья, а мужчины – фраки. Главный гость мероприятия – президент Австрии.

Сиднейский оперный театр, Австралия

Располагается в Сиднее. Его считают главным историческим памятником страны. Он славится парусовидной крышей.

Здесь есть более 900 помещений: концертный зал, рестораны, комната приемов и т.д.

Идея создания здания возникла у английского композитора Юджина Эйнсли Гуссенса. Правительство штата дало разрешение на строительство, однако выдвинуло условие — не тратить государственные средства. В конкурсе победил проект датского архитектора Йорна Утзона. Он предложил сделать циклопический подиум белой кровли. Такой стиль он позаимствовал у китайских скульпторов.

Завершал работы Питер Холл, обладавший опытом в возведении университетских корпусов. Он не разбирался в музыке и акустике, поэтому интерьеры внутри не соответствуют внешней роскоши.

Интересный факт: торжественная церемония открытия состоялась с участием королевы Елизаветы II в 1973 году.

Ла Скала, Италия

Находится в Милане и является один из ведущих оперных театров мира. Дом культуры построили на месте церкви Santa Maria della Scala в 1776-1778 годах. Архитектором стал Джузеппе Пьермарини.

В 1778 здесь провели первый спектакль — оперу Антонио Сальери "Признанная Европа".

Аттракция славится необычной акустикой. Здесь ставил свои произведения выдающийся итальянский дирижер и виолончелист Артуро Тосканини.

Также здесь выступали украинские певицы. В частности, Соломия Крушельницкая, Евгения Зарицкая и Виктория Лукьянец.

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