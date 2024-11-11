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Взгляд не оторвать: топ самых красивых театров мира

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
96
Взгляд не оторвать: топ самых красивых театров мира

Путешествуя по известным городам, мы частенько обходим стороной аттракции, где можно погрузиться в совсем другой мир. На самом деле, причин такого поведения очень много. У кого-то мало времени. Некоторые не любят оперу или спектакли. А есть люди, которые даже не задумывались посетить такие центры. Сегодня мы попытаемся убедить вас зайти в эти культурные локации. Так где стоит побывать — рассказываем ниже.

Видео дня

Королевский театр, Испания

Находится в Мадриде. Его открыли по инициативе Изабеллы II в 1850 году. Первым спектаклем стала большая опера Гаэтано Доницетти "Фаворит".

С 1862 по 1925 год здесь находилась Мадридская консерватория — ведущее высшее образовательное учреждение страны в области музыки. А в 1969-м здесь проходил песенный конкурс "Евровидение".

В ранний период здесь выступали Мариетта Альбони, Розина Пенко, Мариетта Гассанига. В 1863 году сюда приехал известный итальянский композитор и дирижер Джузеппе Верди на премьеру своей оперы.

Кстати, значительное количество зрительских мест имеет ограниченный вид на сцену. Поэтому здесь производят прямую трансляцию, которая проектируется на боковые стены.

Взгляд не оторвать: топ самых красивых театров мира

Большой оперный театр "Лисеу", Испания

Размещается в Барселоне. Его построили на средства частных лиц в 1847 году.

В 1861 году аттракция пережила разрушительный пожар, а в 1893 году стала жертвой террористического акта, организованного анархистом Сантьяго Сальвадором. Взрыв бомбы во время представления тогда унес жизни 20 человек. Несмотря на эти трагические события, здание культуры вновь достигло расцвета в 1920-х.

Кстати, зал вмещает более 2 тысяч человек, что делает его вторым по размеру в Европе.

Взгляд не оторвать: топ самых красивых театров мира

Опера Гарнье, Франция

Находится в Париже. Ее построили по проекту французского архитектора Шарля Гарнье. За художественное оформление театра отвечали 14 живописцев и 73 скульптора.

Советуем обратить внимание на центральную лестницу вестибюля. Ее выложили из разноцветного мрамора. Фойе украсили позолотой, мозаикой, зеркалами и росписями.

А еще в этих стенах разместили музей Bibliotheque-musée de l'Opera, филиал Национальной библиотеки Франции. Здесь хранится более 8 тысяч экспонатов, связанных с музыкой и плясками.

Также здесь работал французский артист балета и библиофил украинского происхождения Серж Лифар. Он поставил около 200 спектаклей.

Взгляд не оторвать: топ самых красивых театров мира

Венская государственная опера, Австрия

Располагается в Вене и является самым большим театром в стране. Он характеризуется сложным наружным и роскошным внутренним декором.

Здание культуры было основано в середине XVII века. В период с 1938-го по 1945-й оно пережило упадок. А во время американской бомбардировки постройка частично разрушилась. Восстановили ее через 10 лет.

Интерьер атракции оформили в стиле французского неоренессанса. Однако здешним жителям это не понравилось. Они считали такое проявление чрезмерно расточительным и безвкусным. К сожалению, от такой реакции общественности архитекторы один за другим ушли из жизни.

Интересный факт: ежегодно здесь проходит Венский бал, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Женщины одевают вечерние платья, а мужчины – фраки. Главный гость мероприятия – президент Австрии.

Взгляд не оторвать: топ самых красивых театров мира

Сиднейский оперный театр, Австралия

Располагается в Сиднее. Его считают главным историческим памятником страны. Он славится парусовидной крышей.

Здесь есть более 900 помещений: концертный зал, рестораны, комната приемов и т.д.

Идея создания здания возникла у английского композитора Юджина Эйнсли Гуссенса. Правительство штата дало разрешение на строительство, однако выдвинуло условие — не тратить государственные средства. В конкурсе победил проект датского архитектора Йорна Утзона. Он предложил сделать циклопический подиум белой кровли. Такой стиль он позаимствовал у китайских скульпторов.

Завершал работы Питер Холл, обладавший опытом в возведении университетских корпусов. Он не разбирался в музыке и акустике, поэтому интерьеры внутри не соответствуют внешней роскоши.

Интересный факт: торжественная церемония открытия состоялась с участием королевы Елизаветы II в 1973 году.

Взгляд не оторвать: топ самых красивых театров мира

Ла Скала, Италия

Находится в Милане и является один из ведущих оперных театров мира. Дом культуры построили на месте церкви Santa Maria della Scala в 1776-1778 годах. Архитектором стал Джузеппе Пьермарини.

В 1778 здесь провели первый спектакль — оперу Антонио Сальери "Признанная Европа".

Аттракция славится необычной акустикой. Здесь ставил свои произведения выдающийся итальянский дирижер и виолончелист Артуро Тосканини.

Также здесь выступали украинские певицы. В частности, Соломия Крушельницкая, Евгения Зарицкая и Виктория Лукьянец.

Путешествуйте по культурным локациям мира! Ищите вдохновение в искусстве!

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