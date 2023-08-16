Высокие цены и непредсказуемая погода: что нужно знать перед поездкой в Норвегию

Казалось, что может пойти не так во время путешествия по Норвегии. Это одна из самых безопасных стран мира с высоким уровнем жизни, максимально приветливыми и толерантными людьми, невероятной природой и развитым туризмом. Конечно все это правда. Как и то, что здесь очень высокие цены на все, непредсказуемая погода, высокая сезонность путешествий, много необычных правил и мало вариантов, чтобы их обходить. Итак, держите несколько советов, как не испортить себе желанный тур по скандинавскому государству.

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Бронируйте билеты на автобус и поезд онлайн

Норвегия славится разветвленной системой общественного транспорта. Куда бы вы ни собрались отправиться, вы можете добраться автобусом или поездом. Но, следует заметить, что это совсем не дешево. Поэтому опытные туристы пользуются несколькими лайфхаками, экономящими им немалые суммы.

Первый и главный совет: всегда бронировать билеты онлайн. Это позволяет в течение нескольких дней мониторить цены и отхватить акционные билеты по более низкой стоимости. Для этого следует заблаговременно заняться этим вопросом (как минимум, за месяц).

Не менее важным станет выбор перевозчика. Далеко не все транспортные компании Норвегии государственные, есть много частных, предлагающих более выгодные тарифы. В частности, компания "Lavprisekspressen" зарекомендовала себя как очень бюджетная.

Хоть поездки автобусом и стоят дешевле, хотя бы раз проедьтесь поездом. Это невероятный опыт, который запомнится вам надолго. Норвежская железнодорожная сеть простирается вдоль просторных фьордов, густых лесов, удивительной береговой линии и высоких холмов. На это следует посмотреть.

Учитывайте сезонность туризма

Если для большинства европейских стран высокий сезон длится с мая по октябрь, то для Норвегии этот промежуток намного уже. Так для долгих походов подходит только период с июля по август. В частности, в это время самый популярный в государстве национальный парк – Йотунхеймен – принимает до 30 тысяч туристов.

Это же касается велопутешествий и рафтинга, которые доступны только летом. Связано это с тем, что в другое время в стране часто ухудшается погода и туристы могут столкнуться с большими сложностями на своем пути, как штормовой ветер, дождь, резкое похолодание и т.д.

Зимние виды спорта и развлечений также достаточно ограничены по времени. К примеру, большинство горнолыжных курортов работают только с января по февраль. Конечно, есть исключения, куда без них.

Что касается "охоты" на китов или северное сияние, то здесь тоже все зависит от сезона. Поэтому заранее поинтересуйтесь, когда будет доступно то или иное развлечение, чтобы не остаться ни с чем.

Берите с собой маску для сна

В Норвегии в некоторые месяцы световой день длится целых 24 часа в сутки. Это значит, прежде всего, что вам будет очень неудобно спать. Особенно это касается весеннего и летнего периода.

Напомним, что мелатонин – тот самый гормон сна – выделяется только в темноте. А от него зависит не только продолжительность, но и качество нашего отдыха.

Не забудьте взять с собой маску для глаз. Позаботьтесь о том, чтобы она была удобной, не давила и не натирала. Все эти на первый взгляд незначительные детали действительно очень важны. От них зависит, как хорошо вы будете высыпаться.

Хотя следует отметить, что большинство отелей Норвегии обеспечивают своих гостей комфортными условиями проживания. В их номерах есть специальные светонепроницаемые шторы, не пропускающие внутрь яркие лучи. Но и полную темноту они не гарантируют.

Не испытывайте толерантность норвежцев

Жители Норвегии очень толерантные и вежливые люди. Они всегда с пониманием относятся к туристам и тому, что те могут не знать всех местных правил и обычаев. Однако испытывать эту черту характера не следует. Если вы будете ночью громко слушать музыку или в магазине по-хамски говорить с кассиром – вам как минимум сделают замечания. Кроме того, простые прохожие, которые заметят, что вы как-то нарушаете чей-то покой, могут вызвать полицию.

Экономьте на питании

В среднем одно основное блюдо в более-менее приличном ресторане Норвегии обойдется вам в 50 евро. Согласитесь, сумма достаточно значительная. Однако и блюда здесь настолько вкусны, что за них стоит отдать хоть все деньги.

Но если у вас ограниченный бюджет, пользуйтесь следующими советами. Прежде всего, выбирайте отели, в которых завтрак включен в стоимость номера. Так вы получите большую порцию чего-нибудь вкусненького и сможете до обеда не думать о еде. Во-вторых, вы можете покупать фаст-фуд на местных рынках. Он отличается от всего, что вы ели до того, потому что здесь продают необычные блюда из рыбы и морепродуктов. Еще один способ сэкономить – устраивать перекусы на АЗС, в магазинчиках которых всегда есть хот-доги. Да и отдел готовой продукции в супермаркетах никто не отменял.

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