Всего 3 рейса в день: где находится самый маленький аэропорт Европы

Большинство крупных аэропортов ежедневно принимают тысячи пассажиров, однако в Европе есть аэропорт, где почти не встретишь людей. Он считается одним из самых маленьких не только на континенте, но и в мире по количеству регулярных рейсов.

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На протяжении большей части года здесь царит необычная для аэропортов тишина, а пассажиропоток остается минимальным. В то же время этот объект играет важную роль для региона и продолжает обеспечивать авиасообщение, отмечает издание Daily Express.

Самый маленький аэропорт Европы

Речь идет об аэропорте Острава-Мошнов в Чехии, который ежедневно обслуживает всего два-три коммерческих рейса.

В низкий туристический сезон, который длится с октября по апрель, терминал часто остается практически пустым. Более активная жизнь здесь начинается только летом, когда туристические компании запускают сезонные чартерные программы.

Несмотря на небольшой пассажиропоток, аэропорт имеет важное значение для экономики региона. Он расположен примерно в трех часах езды от Праги, недалеко от польской границы, и является одним из ключевых транспортно-логистических центров северо-восточной Чехии.

Также отсюда выполняются внутренние рейсы, а одним из самых популярных международных направлений является Лондон, куда самолеты вылетают примерно раз в два дня.

Что посмотреть в Остраве

Путешественникам, прилетающим в Остраву, рекомендуют посетить исторический комплекс Долни Витковице. Когда-то это был один из крупнейших в Европе центров добычи угля и производства железа, а сегодня промышленный район превратился в культурную достопримечательность.

После 162 лет работы бывшие доменные печи, коксовые батареи и промышленные здания получили статус национального памятника Чехии. Сейчас здесь работают музеи, выставочные пространства и культурные площадки, которые привлекают туристов из разных стран. Добраться до аэропорта из Великобритании также возможно, однако путешествие предполагает пересадку в Варшаве.

OBOZ.UA ранее писал о месте в Хорватии, напоминающем Мальдивы.

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