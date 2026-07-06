В Хорватии есть свои «Мальдивы»: туристам порекомендовали невероятное направление

В Хорватии туристам рекомендуют обратить внимание не только на Дубровник, Сплит или Хвар, но и на менее популярный остров Лошинь. Его называют хорватскими "Мальдивами" благодаря прозрачной воде, уютным бухтам, чистым пляжам и атмосфере спокойного адриатического отдыха без излишней толпы.

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Дубровник давно известен своими старинными крепостными стенами, Сплит – дворцом Диоклетиана, а Хвар – яхтами и гламурной летней жизнью. На этом фоне Лошинь остается направлением, которое долгое время ценили прежде всего местные жители и опытные путешественники, сообщает Travel off Path.

Лошинь расположен в Адриатическом море и привлекает прозрачной водой, сквозь которую можно разглядеть морское дно. Здесь нет знаменитых мальдивских бунгало над водой, однако есть другое преимущество: к такому "райскому" пейзажу не нужно добираться через полмира. Это европейское направление с открыточными видами, чистым морем и ухоженными пляжами.

Остров особенно понравится тем, кто хочет совместить морской отдых с прогулками по небольшим городкам. Главным населённым пунктом считается Мали-Лошинь – оживленный портовый город с красочной гаванью, лодками, набережной и атмосферой классического хорватского побережья. Здесь можно остановиться на несколько дней, насладиться морем, кафе у воды и неспешными вечерами у марины.

Не менее интересен и Вели-Лошинь. Этот поселок может похвастаться яркой гаванью, древней морской историей и уютными заведениями на побережье, где легко задержаться дольше, чем планировалось. Для тех, кто ищет более спокойный отдых, подойдет Нерезине – место с более локальной атмосферой, живописными маршрутами и меньшим количеством туристической суеты.

Отдельного внимания заслуживает Осор. Это небольшой исторический городок, где можно увидеть старинные каменные церкви, руины и следы многовековой истории. Его легко обойти пешком, без спешки и без необходимости выбирать сложный маршрут.

Остров имеет давние судостроительные традиции, а Мали-Лошинь когда-то был важным морским центром. Это наследие до сих пор ощущается в маринах, лодках, набережных и местных исторических достопримечательностях. Среди символов морской истории острова упоминают и отреставрированное судно "Нерезинац", которое помогает продемонстрировать давнюю связь Лошиня с морем.

Лошинь может стать хорошей альтернативой для тех, кто хочет увидеть другую Хорватию – не такую шумную, как самые популярные курорты, но очень живописную.

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