Вместо Мадрида и Барселоны: куда стоит поехать в Испании

Такие города Испании, как Мадрид или Барселона, стали стереотипными маршрутами, куда отправляется большинство туристов, и где местные жители уже не особо рады этому. При этом знаменитый испанский колорит здесь уже почти не найти из-за скопления сетевых отелей и ресторанов.

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Зато его может предложить Иберийский полуостров. Эта альтернативная испанская локация обладает всем древним шармом Барселоны и архитектурным величием Мадрида, однако её до сих пор не открыли для себя массовые толпы. К тому же, пишет издание Travel off Path, путешествие сюда обойдется значительно дешевле. А главным городом, который стоит посетить, безусловно, является Мерида.

Основанная как форпост Римской империи, Мерида – один из последних культурных титанов Испании, который еще не сдался под натиском массового туризма. Ее официальная история начинается ещё в 25 году до н. э., когда император Август основал город как приют для ветеранов римской армии. Вскоре он превратился в один из важнейших городов тогдашней Римской Испании.

Сейчас здесь сосредоточено впечатляющее количество хорошо сохранившихся памятников римской эпохи, и все они компактно расположены в пределах пешей доступности в самом центре. Что-то вроде Рима, но без изнурительной суеты вокруг Колизея.

Римский театр в Мериде относится к числу самых ценных сохранившихся сооружений римского периода в мире. Он был построен более 2000 лет назад и настолько хорошо сохранился, что до сих пор каждое лето принимает зрителей во время знаменитого Фестиваля классического театра.

Всего в нескольких шагах от театра стоит удивительно хорошо сохранившийся храм Дианы. Он возвышается прямо посреди современного города, в окружении уютных кафе и ресторанов. А в другом уголке города величественно возвышается Акведук Милосердия – трехуровневое инженерное чудо I века нашей эры высотой почти 25 метров, возвышающееся над городским парком. Местные жители и гости свободно прогуливаются вокруг него, часто устраивая пикники и отдыхая в тени.

Жизнь в Мериде по-прежнему остается очень спокойной и размеренной, особенно если вспомнить хаос, царящий сейчас на испанском побережье. Здесь нет враждебных граффити, направленных против туристов, а уровень карманных краж и уличной преступности значительно ниже.

Мерида – это город средних размеров, в котором проживает около 60 тысяч человек. Другими словами, оно достаточно велико, чтобы иметь качественную инфраструктуру, но в то же время сохраняет то прочное чувство общности, которое давно утратили курортные Коста-Брава или Коста-дель-Соль. В отличие от Барселоны, Мадрида или Севильи, Мерида не привлекает огромные толпы иностранцев, поэтому мелкая преступность здесь скорее исключение.

Кроме того, область Эстремадура имеет одну из самых низких плотностей населения во всей Испании. А преимущественно сельские регионы всегда страдают от типичного городского давления гораздо меньше, чем густонаселённые мегаполисы.

Самое классное в путешествии в Мериду – это то, что, хотя она и могла бы быть музейным комплексом под открытым небом или археологическим заповедником, она вовсе не воспринимается как набор оторванных от жизни руин. Они буквально вплетены в повседневную жизнь. Вы можете идти из отеля на ужин на элегантную Пласа-де-Эспанья и по дороге просто так пройти мимо 2000-летнего храма или пересечь мост, по которому в свое время шагали сами римляне. Весь город – это живой организм, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо впечатляющего античного наследия, Мерида является столицей Эстремадуры – одного из самых недооцененных гастрономических регионов Испании, который сейчас стремительно набирает популярность благодаря местным сырам и хамону. В целом отдых здесь на 20–50 % дешевле, чем в Мадриде, на 30–50 % дешевле, чем в Барселоне, и на 15–30 % выгоднее, чем в переполненных туристами районах Малаги. Больше всего экономия ощущается на жилье. Комфортабельный 3- или 4-звездочный отель здесь часто стоит столько же, сколько самая простая бюджетная ночевка в Барселоне или центре Мадрида.

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