Вам даже заплатят: 6 очаровательных мест, куда можно переехать

Стоимость жизни во всем мире стремительно растет, и многие люди задумываются не просто о путешествии, а о переезде туда, где красиво, интересно и цены не заоблачные. Более того, существуют такие места, где даже готовы заплатить тем, кто решится на переезд.

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От итальянского острова до крошечного городка в Швейцарии – отдельные уголки мира предлагают переселенцам различные поощрительные выплаты, которые в некоторых случаях превышают 30 000 долларов, чтобы побудить людей попробовать обосноваться в новом месте. Издание Business Insider назвало шесть таких мест. Будьте готовы к тому, что вам предложат жить в отдалённых и не очень густонаселённых регионах. Однако в результате вы можете оказаться в живописном уголке планеты с совершенно иным, размеренным образом жизни.

Альбинен, Швейцария

Стремясь омолодить население, небольшая швейцарская деревня Альбинен предлагает новоприбывшим 25 000 франков (около 30 412 долларов) на одного взрослого и по 10 000 франков на ребенка за переезд в этот отдалённый альпийский уголок. Программа переселения была запущена в 2017 году после массового оттока молодежи и семей, из-за чего население деревни, расположенной в кантоне Вале, сократилось до менее чем 300 человек.

Альбинен – это воплощение тихой и уединённой жизни: здесь нет школы, банка или почты, а из заведений осталась лишь одна таверна. Тем, кто мечтает променять городскую суету на горный покой, придётся выполнить ряд условий. Кандидаты должны быть моложе 45 лет, иметь возможность приобрести в деревне жилье стоимостью более 200 000 франков, а также обязаться прожить здесь не менее 10 лет и получить швейцарское гражданство.

Если уехать до истечения 10-летнего срока, жилищную субсидию от общины придется вернуть в полном объеме. Если раньше средства выплачивались сразу, то по обновленным правилам новые жители сначала должны прожить в Альбинене пять лет. В 2023 году программа вызвала настоящий ажиотаж в сети, собирая около 100 запросов в день, как рассказал местному изданию мэр Беат Йост. Заявки на участие в программе по-прежнему принимаются на официальном сайте городка.

Антикитера, Греция

Остров Антикитера в Эгейском море ищет новых жителей целыми семьями и готов за это платить. Этот греческий уголок привлекает кристально чистой водой, отвесными скалами и историческим колоритом. В 2019 году местные власти запустили программу, которая предлагает семьям с тремя и более детьми ежемесячное пособие в размере 500 евро в течение трех лет, а также бесплатное жилье и питание при условии постоянного проживания.

Население острова, расположенного между Критом и материковой Грецией, сократилось всего до 24 человек из-за отъезда молодежи в поисках лучших заработков. В местной администрации отмечают, что особенно рады видеть среди новых жителей рыбаков, пекарей, строителей и фермеров. В том же году программу временно приостановили, отобрав для переезда пять греческих семей. Однако в 2023 году инициативу возобновили – на этот раз при финансовой поддержке Греческой православной церкви.

По состоянию на начало 2026 года новые семьи еще не заселились, поскольку строительство жилья продолжается, однако приём заявок остается открытым. Программа ориентирована в первую очередь на греческие семьи, но шансы есть и у граждан других стран.

Сардиния, Италия

Итальянский остров в Средиземном море предлагает 15 000 евро тем, кто готов выбрать сельский образ жизни. В целом на Сардинии проживает почти 1,6 миллиона человек, однако правительство рассчитывает привлечь переселенцев именно в малонаселенные районы, чтобы преодолеть проблему депопуляции и изолированности.

Сначала кандидатам предлагали переезд в городки с населением менее 3 000 человек, но с 2025 года порог расширили до 5 000 жителей. Кроме того, ввели дополнительные выплаты: 600 евро в месяц за первого рожденного, усыновленного или взятого под опеку ребенка и по 400 евро в месяц – за каждого следующего.

Участники должны переехать в один из таких населенных пунктов, постоянно там проживать и оформить официальную регистрацию в течение 18 месяцев. Полученные 15 000 евро разрешено потратить исключительно на покупку или реконструкцию жилья.

Ирландия

Для тех, кто мечтает о уединенной жизни на острове, правительство Ирландии разработало программу "Our Living Islands" ("Наши живые острова"). Инициатива, запущенная в 2023 году, предлагает переселенцам до 70 000 евро за переезд на один из малонаселенных островов. Речь идет о 30 участках суши, не имеющих мостового или дамбового соединения с материком.

Главное условие – приобрести дом через специальную грантовую программу восстановления недвижимости (Croí Cónaithe). Здание для заселения должно быть построено до 1993 года, а все полученные средства должны пойти непосредственно на его ремонт. Цель правительства – сохранить жизнеспособность и активность островных общин, чтобы они продолжали развиваться и в дальнейшем.

Япония

В 2019 году Япония запустила региональную грантовую программу, чтобы стимулировать переезд людей из перенаселенного Токио и его окрестностей в сельскую местность. В рамках программы поддержки переселенцы могут получить 1 миллион иен (около 6 400 долларов) на семью или 600 000 иен для одиноких заявителей. Если же перенести с собой действующий бизнес, сумму выплаты можно увеличить ещё на один миллион иен.

Страна уже много лет борется с сокращением населения в провинциях. Хотя иностранцы могут свободно приобретать недвижимость в сельской местности Японии, для получения гранта необходимо иметь статус постоянного жителя (PR) или долгосрочное резидентство – обычной рабочей визы будет недостаточно.

Ла-Риоха, Испания

Северная испанская провинция Ла-Риоха, расположенная примерно в 310 километрах от Мадрида, стремится привлечь молодежь в свои сельские районы. Программа "Revive" предлагает людям в возрасте до 45 лет финансовую помощь за переезд в муниципалитеты с населением менее 5 000 человек. Сумма выплаты зависит от размера населённого пункта: за переезд в город с населением от 2 001 до 5 000 жителей выплачивается 20 000 евро; где проживает от 501 до 2 000 человек – 30 000 евро; а за поселок, где проживает менее 500 человек, можно получить 40 000 евро. Средства должны быть направлены на покупку или восстановление недвижимости.

Участники обязаны прожить в приобретённом жилье не менее пяти лет, а заселиться туда необходимо в течение трёх месяцев после покупки. Испанское гражданство не является обязательным, но заявители должны иметь гражданство стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Граждане других стран также могут подавать заявки при наличии действующего вида на жительство в Испании. Прием заявок по этой программе открыт до июня 2027 года.

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