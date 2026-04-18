В Великобритании более 100 лет назад село исчезло под водой: как так случилось

В отдаленном уголке Девона до сих пор скрывается жуткая история, которая привлекает многих британцев. Более века назад небольшая рыбацкая деревня Халлсендс полностью исчезла под водами Ла-Манша.

Трагедия произошла не из-за природных сил, а в результате целенаправленных действий человека. Сегодня остатки деревни лежат под волнами и считаются одним из самых страшных мест Великобритании, пишет Express.

Руины напоминают о том, как бездумные решения могут уничтожить целую общину за считанные часы.

Причины катастрофы

В конце XIX века Адмиралтейство решило расширить военную верфь в Кейгеме, что в 50 километрах от деревни. Крупная строительная компания получила разрешение добывать гальку прямо с берега возле Халлсендса. Местные жители протестовали, но их голоса проигнорировали, а впоследствии выплатили символическую компенсацию. После нескольких лет спокойствия штормы начали разрушать защитную стену, однако никто не остановил добычу.

Разрушительный шторм 1917 года

26 января 1917 года сильный восточный ветер и чрезвычайно высокая приливная волна завершили разрушения. За две бурные ночи 29 домов и судьбы 128 человек исчезли навсегда.

Согласно информации на en.wikipedia.org, 26 января 1917 года рыбаки, наблюдая за погодой и приливом, вытащили лодки и закрепили их, а детей перевели в соседний коттедж. Очевидцы свидетельствовали, что "волны набегали, тряся все в клочья". Штормы усилились, стены разрушались, а волны перекатывали стропила домов. К полуночи часть домов исчезла, утром пляж был усыпан деревянными балками и мебелью.

Следующий прилив 28 января фактически разрушил село. К концу того года только один дом оставался пригодным для проживания, это был самый высоко расположенный дом семьи Преттеджон. Госпожа Элизабет Преттеджон (1884–1964) была последней жительницей села.

Впоследствии в результате расследования было установлено, что причиной было дноуглубление, но в то время было отказано в обнародовании отчета. Впоследствии было принято решение не восстанавливать село на том месте, где оно когда-то было.

Сегодня от некогда оживленной деревни остались лишь каменные стены нескольких домов, торчащих из-под воды. Халлсендс стал популярным местом для любителей мистики и истории.

Сейчас территория старого села закрыта для посетителей, однако ранее для туристов обустроили специальную смотровую площадку. Доступ к ней осуществлялся с дороги возле бывшего отеля Trout's, ныне апартаментов Prospect House. Впрочем, после масштабного оползня в мае 2012 года, который повредил дорогу, платформу и два уцелевших дома, опасную зону оградили и закрыли для публики.

Единственным пляжем здесь остается Норт-Халлсендс, также известный как Гринстрейт. Пляж возле старой деревни исчез из-за предыдущих дноуглубительных работ и многочисленных штормов. В 2016 году штормовая погода почти полностью смыла побережье Норт-Холлсендса, открыв торфяной слой с остатками окаменевшего леса, однако специалисты считают это частью естественного цикла береговых изменений.

История Халлсендса неоднократно становилась источником вдохновения для писателей, музыкантов и режиссеров. Об исчезнувшей деревне создавали стихи, театральные постановки, радиодрамы, оперу и музыкальные композиции. В частности, именно пляж Халлсендса вдохновил Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта на создание альбома Plastic Beach группы Gorillaz, а события 1917 года легли в основу нескольких современных художественных проектов.

