В каких странах Европы лучший баланс между работой и личной жизнью: топ 3

Баланс между работой и личной жизнью становится все более важным для людей, которые планируют карьеру или даже переезд в другую страну. Истощение, перегрузки и стресс заставляют многих искать места, где работа не забирает все свободное время.

В Европе все больше государств вводят правила, направленные на благосостояние работников. Речь идет о более короткой рабочей неделе, длительных оплачиваемых отпусках, социальных гарантиях и безопасной среде для жизни. Новый рейтинг показал, в каких странах Европы сегодня лучше всего сочетаются работа и личная жизнь.

Ирландия – лучшая страна Европы для work-life balance

Ирландия возглавила новый рейтинг европейских стран с лучшим балансом между работой и личной жизнью. Она заняла первое место в Европе и второе в мире.

Рейтинг составили эксперты международной компании Remote, которая исследует условия труда в разных странах. В рамках European Life-Work Balance Index 2025 оценивали ряд показателей: оплачиваемые больничные и декретные отпуска, доступ к медицине, количество дней ежегодного отпуска, уровень безопасности, счастье населения, инклюзивность и среднюю продолжительность рабочей недели.

По результатам оценивания Ирландия получила 82,89 балла из 100, что на 4,22 балла больше, чем в предыдущем рейтинге.

Особенно высокие оценки страна получила за уровень общественной безопасности и среднее количество рабочих часов. В среднем работники здесь работают 34,3 часа в неделю, что меньше, чем во многих других странах.

Кроме того, Ирландия имеет довольно высокий показатель индекса счастья – 6,89 из 10, а минимальная заработная плата превышает уровень многих европейских государств. По состоянию на 2026 год она составляет 14,15 евро в час. Важной социальной гарантией является также 26 недель оплачиваемого декретного отпуска.

Исландия – второе место рейтинга

На втором месте оказалась Исландия, которая получила 77,98 балла.

Страна продемонстрировала очень высокие результаты в категориях общественной безопасности и инклюзивности.

Исландия уже много лет известна своим прогрессивным подходом к социальной политике и равенству прав. Именно эти факторы в значительной степени повлияли на ее позицию в рейтинге.

Бельгия – третье место

Бельгия заняла третью позицию с результатом 76,41 балла, поднявшись на одну ступеньку по сравнению с предыдущим годом. Страна имеет немного более высокий показатель индекса счастья, чем Ирландия, а также предлагает работникам стабильные социальные гарантии, доступ к качественной медицине и достаточное количество оплачиваемых отпусков.

В глобальном Global Work-Life Balance Index Бельгия даже заняла второе место в мире, уступив лишь Новой Зеландии.

В мировом рейтинге баланса между работой и личной жизнью семь из десяти первых позиций заняли именно европейские страны. Это подтверждает тенденцию: Европа становится одним из лучших мест для тех, кто стремится сочетать карьеру, здоровье и личную жизнь.

Как отмечает директор по персоналу Remote Барбара Мэтьюз, сегодня все чаще ставится под сомнение идея, что производительность должна достигаться за счет здоровья или личного времени. По ее словам, во многих странах политика труда постепенно меняется, ведь становится очевидным: люди – не машины, и им нужен баланс между работой и жизнью.

