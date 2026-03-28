В Италии ищут волонтеров для жизни в Альпах: за это еще и заплатят

Итальянские ученые ищут волонтеров для необычного эксперимента на высоте более 2 200 метров. Участникам предлагают бесплатное проживание, питание и 400 евро вознаграждения за месяц, проведенный в горной хижине в Альпах.

Как пишет издание Libertaea, новый исследовательский проект имеет целью выяснить, что происходит с человеческим организмом после длительной жизни на высоте более двух километров. Исследование будет проходить в горном приюте "Nino Corsi", расположенном в долине Валь-Мартелло, в самом сердце национального парка Стельвио. Желающим придется прожить несколько недель на высоте 2 265 метров. Проект финансируется совместно Швейцарским национальным научным фондом и итальянской автономной провинцией Больцано.

Избранные кандидаты проведут месяц в горах на полном обеспечении. Кроме бесплатной крыши над головой и еды им выплатят 400 евро. Впрочем, сумму указывают до вычета из нее налогов.

Цель исследования Mahe (Moderate Altitude Healthy Exposure), организованного центром Eurac Research – проанализировать физиологические реакции тела на пребывание на высоте около 2 300 метров в течение месяца. Научная работа поможет лучше понять, что происходит с телом человека, который длительное время находится на средней высоте в горах. Это важно, ведь в мире примерно 200 миллионов человек постоянно живут на такой высоте, а еще миллионы регулярно посещают подобные зоны как туристы. Однако большинство имеющихся исследований фокусировались на экстремальных условиях (более 3 000–4 000 метров), оставляя умеренные высоты почти неизученными.

Эксперимент начнется с того, что перед подъемом в горы волонтеры проведут неделю в городке Силандро (720 метров над уровнем моря). За это время ученые снимут у них базовые показатели здоровья. После этого участников перевезут в приют "Nino Corsi" для главной фазы проекта, которая продлится четыре недели. В конце волонтеры вернутся в Больцано еще на неделю для финальных медицинских обследований.

В течение всего времени ученые будут отслеживать работу сердца и легких, обмен веществ, качество сна, аппетит и физическую выносливость. Для сбора данных будут использовать современную технику: портативные аппараты УЗИ, сенсоры для непрерывного мониторинга глюкозы, а также устройства для анализа состава крови.

При этом все свободное от запланированных замеров время участники смогут проводить как угодно. Например, дистанционно работать, учиться или просто отдыхать, гуляя среди живописных горных пейзажей. Главное условие: не превышать свой привычный уровень физической активности и не менять высоту пребывания в течение месяца.

Проект рассчитан на здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет с нормальным весом. Однако критерии отбора достаточно строгие. Так к участию не допускаются люди, которые курят, злоупотребляют алкоголем или наркотиками, имеют гипертонию, дефицит железа или хронические болезни, требующие регулярного приема лекарств. Также откажут тем, кто придерживается специфических диет (например, веганской), имеет пищевую аллергию или расстройства пищевого поведения, или интенсивно тренируется чаще двух раз в неделю.

Еще одно важное условие – за четыре недели до начала эксперимента волонтеры не должны находиться на высоте более 1 500 метров. А значит жители другим регионов с умеренными высотами тоже не пройдут отбор.

Проведение исследования запланировано на август-сентябрь 2026 года. Проект одобрен этической комиссией больницы Больцано. Более того, ученые уже набрали группу для проведения эксперимента в этом году. Впрочем, это будет не первый эпизод большой работы и, вероятно, в будущем можно ожидать, что ученым понадобятся новые добровольцы.

