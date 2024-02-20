Украинские пирамиды: путешествие по неизведанной Полтавщине

Что мы знаем о нашей Родине и каждом ее регионе? На первый взгляд многое. Мы ведь можем перечислить множество фактов, исторических памятников и важных событий. Но на самом деле наши познания невероятно ограничены. Особенно это заметно, когда мы начинаем тщательно исследовать родной край.

Сегодня мы расскажем вам о кусочке Египта, спрятавшемся на территории Полтавской области. Как и когда там появились пирамиды – читайте ниже.

Пирамида Белевича

В 30 километрах от Кременчуга, в селе Комендантовка, находится погребальная часовня, напоминающая одно из древних чудес света. По масштабам она уступает египетским пирамидам. Но ее строили не ради рекордов.

Сооружение возвели в 1877 году по приказу морского офицера Александра Белевича. Полководец неоднократно бывал в командировках в других странах и видел множество шедевров, но больше всего его поразили усыпальницы фараонов. Поэтому, вернувшись домой, он сразу же начал проектирование пирамиды в собственном родовом имении.

15-метровая пирамида имеет множество подземных ходов и коммуникаций. Чтобы усыпальница была крепкой и не пошатнулась через несколько веков, строители использовали специальный раствор: в известь добавляли яичный белок и кровь домашнего скота.

Стены часовни сделаны из гранитных блоков, добывавшихся в местном карьере. В то время техника не позволяла строить такие высокие конструкции. Чтобы достичь желаемого результата, рабочие поднимали камни собственноручно, применяя тросы.

Над усыпальницей трудились более 30 лет, а когда работы закончились, внезапно скончалась жена Александра Белевича. После ее похорон здесь установили христианский алтарь, а на вершину постройки добавили православный крест. Позже здание освятили.

С приходом большевиков пирамида потерпела разрушения. Из гробницы вынесли все сокровища, советские власти не побрезговали даже вещами покойников. После своеобразного "раскулачивания" часовню превратили в склад для хранения химикатов. И только в 2004 году благодаря неравнодушному священнику ее отреставрировали.

В настоящее время постройка называется Софиевская церковь-усыпальница. Она является самым большим и древним египетским аналогом в Украине, поэтому принадлежит к уникальным памятникам архитектуры.

Пирамида Закревских

Еще один склеп, похожий на древнюю пирамиду, расположен в селе Березовая Рудка. Он младше предыдущей усыпальницы на 22 года. А еще она немного ниже, высота составляет всего 10 метров.

Здание построил Игнатий Закревский – зять Петра Столыпина. Наверное, сахарный магнат никогда бы не построил такую часовню, если бы не его длительная командировка. В то время он был послом в Египте. В это время мужчина проникся культурой этой страны и загорелся желанием сделать гробницу над могилами родителей.

Сооружение проектировали по всем правилам египетских пирамид. Она является точной копией поколений фараонов. Имеет четырехугольное основание, а его ребра, как и положено, четко направлены по всем сторонам мира. Раньше внутри находился крестообразный склеп с нишами. На одной из стен изображались слова из Священного писания, на другой – фрески.

Чтобы построить часовню, Игнатий Закревский заказывал материалы в Южной Африке. В строительстве использовали силикатный кирпич, который скрепляли слоем цемента. Когда-то у входа стояла статуя богини Изиды, а гробницу ограждал красивый забор.

Сейчас памятка, к сожалению, находится в плачевном состоянии. До такого вида ее привели большевики. Когда "красные" пришли к власти, то надругались над гробницей: ободрали фрески и письмена, уничтожили скульптуру, датировавшуюся еще II веком до нашей эры. А останки представителей рода Закревских выбросили в канаву. К счастью, нашлись люди, перезахоронившие умерших.

После этого склеп долго служил складом молокозавода. В 80-е годы местные власти решили, что он не вписывается в архитектурный стиль села. Тогда был подписан ужасный указ об ее уничтожении. Но никакая техника не смогла осилить крепкие стены пирамиды. Многие очевидцы потом рассказывали, что бульдозеры переставали работать, стоило им только подъехать к усыпальнице.

Прошло уже много лет, как коммунисты поиздевались над гробницей. Но после этих ужасающих событий никто так и не принимался за реставрацию. Надеемся, что после победы администрация займется этим вопросом.

Знали ли вы, что на территории Европы найдены только 3 пирамиды? Две из них в Полтавской области, третья расположена в Риме. Поэтому это очень важные достопримечательности для нашей страны. Так что мы обязаны их оберегать. К сожалению, сейчас это мало кто понимает. Надеемся, что в ближайшее время все изменится.

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