Туристка объездила 38 стран и назвала 5 ошибок, в путешествиях

Даже опытные путешественники не застрахованы от ошибочных решений. Эннмари Гайдос, которая самостоятельно посетила 38 стран – от Шотландии и Турции до Занзибара и Албании, – назвала пять ошибок, которые допускала во время поездок.

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По ее словам, уверенность появилась не сразу, а после многих несовершенных маршрутов и извлечённых уроков. В начале самостоятельных путешествий туристка не слишком задумывалась о возможных рисках.

Ждать идеального момента

Раньше туристка откладывала поездки, ожидая удобного отпуска, подходящей компании или других благоприятных обстоятельств. Со временем она поняла, что из-за стремления дождаться идеального момента теряла возможности и годами ставила собственные планы на паузу.

Если бы она и дальше ждала полной готовности, то не поднялась бы на Килиманджаро, не научилась бы серфингу в Бразилии и не встретила бы рассвет во время путешествия по Нилу. Эти впечатления появились не потому, что всё сложилось безупречно, а благодаря решению отправиться в путь, несмотря на сомнения.

Пытаться повторить предыдущие впечатления

Соло-путешествия Эннмари были очень разными: она останавливалась и в недорогих хостелах, и на курортах с системой "все включено". Одни поездки оставили прекрасные воспоминания, другие оказались неудачными.

Сначала путешественница пыталась воссоздать атмосферу своих лучших приключений, но каждый раз разочаровывалась. Со временем она перестала требовать от каждой поездки одинаковых эмоций и стала принимать события такими, какие они есть. Именно моменты, когда она не пыталась ничего контролировать, стали самыми ценными.

Пренебрегать безопасностью

Сначала туристка не слишком задумывалась о возможных рисках. После нескольких неприятных ситуаций она стала внимательнее следить за окружающей обстановкой.

Теперь в незнакомых районах Эннмари не пользуется одновременно двумя наушниками, не держит телефон на виду и заранее сохраняет номер местной полиции. Вечером она особенно внимательна к людям рядом, а в случае тревожного предчувствия не игнорирует интуицию и покидает место.

Перед поездкой путешественница также скачивает офлайн-карты и нужный язык в Google Translate. Это помогает не заблудиться и договориться с местными даже без доступа к интернету.

Расписать маршрут до минуты

Во время первой поездки в Париж Эннмари распланировала почти каждый час. Она включила в маршрут популярные места из соцсетей и рекомендации друзей, но вместо знакомства с городом постоянно спешила от одной локации к другой.

Впоследствии туристка ещё шесть раз возвращалась во Францию, но уже без жёсткого расписания. Теперь перед новой поездкой она выбирает только три-пять обязательных мест, а остальное добавляет в запасной список. Такой подход позволяет избежать переутомления и оставляет время для неожиданных открытий.

Путешествовать ради контента

Красивые фотографии могут быть приятной частью отпуска, однако не должны становиться его главной целью. Эннмари заметила, что иногда выбирала рестораны из-за фотогеничного интерьера, спешила между локациями и постоянно думала о следующем кадре.

Теперь такие мысли становятся для нее сигналом остановиться и обратить внимание на само путешествие. Путешественница подчеркивает, что поездки нужны прежде всего для новых знаний, впечатлений и знакомства с местом, а удачные фото – лишь приятное дополнение.

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