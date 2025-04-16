Три "трюка" с багажом, которые понадобятся всем туристам: это поможет сэкономить деньги и время

Перед вылетом многие пассажиры волнуются, соответствует ли багаж требованиям авиакомпании по размеру и весу. Чрезмерные габариты чемодана могут привести к дополнительным расходам уже в аэропорту.

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Даже если вы обнаружили дешевые билеты, ограничения на багаж могут значительно повысить стоимость поездки. Именно поэтому советы опытных стюардесс могут помочь сэкономить и упаковаться эффективно. OBOZ.UA решил поделиться тремя самыми эффективными "трюками", которые рекомендуют бортпроводники.

Упаковочные кубы-органайзеры

Стюардесса Кэт Несбитт советует использовать специальные подвесные органайзеры для одежды, которые можно приобрести по доступной цене. Они имеют несколько отделений и удобно сжимаются, оставляя место в чемодане для дополнительных вещей. По словам бортпроводницы, это один из "лучших лайфхаков", которые она когда-либо находила.

После уплотнения органайзера с помощью ремней его легко поместить даже в ручную кладь. По словам Кэт, в такой чемодан помещается одежда на четыре дня, идеально подходящая для коротких поездок.

"На самом деле это будет один из лучших приемов, который поможет мне собрать вещи, и вы все поблагодарите меня позже. Если ваш чемодан имеет по крайней мере 50 см, это подойдет для вас", – рассказала Несбитт.

Скручивание одежды вместо сборки

Еще один проверенный метод – скручивание вещей в рулоны, что позволяет сэкономить место и уменьшить количество складок на ткани.

Пользователь Reddit поделился советом от стюардессы, который помог ему вместить вещи на 12-14 дней в обычную ручную кладь. Важно правильно сворачивать одежду по методу Ranger Rolling – это позволяет максимально уплотнить вещи.

Чтобы правильно свернуть одежду, разложите одежду ровно. Затем сложите нижние 5 см вещи наизнанку, чтобы образовался карман на одной стороне одежды. С противоположного конца плотно скрутите предмет, пока не дойдете до созданного вами кармана. Сложите одну сторону кармана поверх рулона, крепко закрепив его.

"Идеальный" чемодан для ручной клади

Один из самых простых способов избежать доплаты – подобрать чемодан, точно отвечающий требованиям выбранной авиакомпании. Надо выбирать чемодан, который легко помещается под сиденьем и имеет оптимальные габариты, таких как 45 x 36 x 30 см. Однако для Ryanair она может быть слишком велика, поэтому всегда проверяйте размеры перед вылетом.

Как сообщал OBOZ.UA, следуя простым рекомендациям на каждом шагу путешествия – от бронирования билетов до выбора одежды – можно сделать его гораздо легче. OBOZ.UA подготовил семь лайфхаков, которые помогут максимально комфортному авиаперелету.

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