Топ-6 популярных среди туристов стран Европы, где больше всего карманников: как не стать жертвой

Перед заграничной поездкой у многих путешественников присутствует страх столкнуться с карманниками и остаться без денег, телефона или других ценных вещей. Действительно, в оживленных районах и вблизи популярных достопримечательностей туристам приходится быть особенно бдительными, ведь именно там они подвергаются самому большому риску стать жертвой вора.

Эксперты ресурса Quotezone.co.uk выпустили отчет, в котором составили рейтинг европейских стран по степени риска стать жертвой карманников. Для этого они проанализировали отзывы и обзоры туристов на те или иные места, где упоминается неприятный опыт о кражах, передает Еuronews.

Так, по данным ресурса, страной с самой высокой вероятностью стать жертвой карманников оказалась Италия. Посетители Колизея, фонтана Треви и Пантеона в Риме, Дуомо ди Милано в Милане и Галереи Уффици во Флоренции упоминали о краже вещей в 1 906 онлайн-отзывах о путешествиях за прошлый год. Это соответствует 463 упоминаниям о карманниках на каждый миллион посетителей главных достопримечательностей Италии, что является самым высоким показателем среди всех европейских стран.

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На втором месте – Франция с 283 на миллион посетителей, которые стали жертвами карманников. Все пять достопримечательностей, за которыми наблюдали эксперты Quotezone, находятся в столице страны – Париже.

Нидерланды заняли третье место по индексу карманников, а Германия – четвертое. Пятерку в этом списке антирекордов закрывает Греция.

Несмотря на репутацию Барселоны, Испания заняла лишь шестое место в списке. В отзывах было в пять раз меньше упоминаний о воровстве, чем в Италии.

Странами с наименьшим количеством сообщений о карманниках оказались Ирландия – 30 упоминаний на миллион посетителей и Польша – 18 упоминаний.

Как не стать жертвой карманника заграницей?

Грег Уилсон, основатель и генеральный директор компании Quotezone, предупреждает, что кража может произойти где угодно, а туристические достопримечательности – это самые удобные места, где преступники могут завладеть кошельками и сумочками отдыхающих, пока они заняты экскурсиями или фотографиями на фоне знаковых мест.

"Такие культовые достопримечательности, как Эйфелева башня в Париже и фонтан Треви в Риме, особенно популярны среди карманников, поскольку они могут передвигаться незаметно среди большого скопления людей", – уточнил Уилсон.

Он рекомендует туристам оставлять ценные вещи, например, дорогие украшения, в сейфе в отеле, а также брать в путешествия надежную сумку кросс-боди на молнии.

"Старайтесь никогда не оставлять личные вещи без присмотра, поскольку компании, занимающиеся страхованием путешественников, требуют разумной осторожности и могут отклонить страховые заявления о краже, если вещи были оставлены без присмотра. Важно также не забыть написать заявление в полицию о потере или краже вещи, если вы стали жертвой карманника, так как это будет подтверждением страхового случая", – добавил эксперт.

Он также посоветовал иметь копии важных документов и хранить их в Интернете.

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