Топ-3 частных ландшафтных парка возле Киева, что дарят идеалистическую осеннюю декорацию

Если хотите окутать себя в идеалистическую красоту на выходных, сделать невероятно красивые фото без фильтров и увидеть настоящее мастерство ландшафтных дизайнеров, стоит выбрать один из частных парков возле столицы. Локации имеют организованные места для отдыха, дополнительные развлечения для детей и взрослых, вкусные платформы для перекусов, обедов в семейном кругу или празднования событий. Какова цена билетов и, в какой парк можно попасть бесплатно, рассказывает OBOZ.UA.

EVA PARK

Где: ул. Звенигородская 201 А, Вита–Почтовая, Киевская область.

Сколько стоит билет: взрослый — 300 грн, льготный — 200 грн (будни), выходные и праздничные дни на 50 грн дороже, дети до 12 лет — бесплатно. Много зон для аренды, как под открытым небом, так и в помещении, есть пакет "пикник".

Уютный и красивый частный парк имеет большое количество полян для активных игр под открытым небом, детскую зону с батутом, качелями и пейзажные лужайки с прудами, рыбками, скальными арками, водопадом, барбекю зонами, беседками, садами, гамаками и т.д.

Остановиться в парке можно, воспользовавшись арендой современного дома со всеми удобствами для отдыха и проживания, внутри и снаружи.

Кофейня обеспечивает гостей вкусными завтраками, перекусами, вкусностями и большим выбором кофейных и других напитков. Парк можно посетить индивидуально, согласно стоимости билета, или заказать экскурсию (минимум 10 человек).

Парк "Камелия"

Где: с.Крюковщина, ул.Бакинская, 2 (ул. В.Стуса, 16), Киевская область. Ориентир ТРЦ Parksmall.

Сколько стоит билет: взрослый — 100 грн, детский (до 6–14 лет) — 50 грн. Есть бесплатные билеты для различных социльных категорий. В билет входит 10% скидка на посещение грузинского ресторана Сикварули и итальянской кофейни LaLuche рядом.

Парк построен с идеей воссоздания различных садов мира на 11 га земли. У посетителей есть возможность познакомиться с культурными особенностями в ландшафтном дизайне разных стран, увидеть редкие растения и цветы, которые были завезены с разных континентов и выращены в Украине. Искусственные водоемы, китайские беседки, арочные лавочки, вымощенные дорожки и цветочная карета — создают изысканную, гармоничную атмосферу для прогулок и красивые декорации для фотосессий.

Сады работают, как для отдыха, так и для хорошей витрины цветочных саженцев, которые можно приобрести в интернет–магазине парка или просто на месте. На территории цветущей локации часто проводятся интересные развлекательные мероприятия для детей и взрослых, а также различные фестивали.

Парк "Буки"

Где: село Буки, Сквирский район, Киевская область.

Сколько стоит билет: вход на территорию бесплатный, экскурсия оплачивается.

То, во что удалось превратить бывшую свалку возле поселка Буки, вдохновляет и возвращает веру в людей. Сегодня это одна из самых красивых локаций с замком, рекой, построенной электростанцией и невероятными садами, которые можно посетить абсолютно бесплатно. Здесь можно увидеть знаменитый фонтан–рулетку, который когда–то был украшением Майдана Независимости, Храмовый комплекс, часовню, различные фигурки и инсталляции, памятник Максиму Горькому, Поляну Сказок и мини–зоопарк, который просто обожают дети и взрослые. Парк выглядит, как замковый сад с мостиками, водными островками и зелеными полянами. На территории действует ресторанчик и кафетерии для вкусных остановок и перекусов.

Прогулка по парку подарит интересные факты и истории. Вы узнаете смысл цифры "7", которая встречается во многих местах парка, а также познакомитесь с работой выдающегося архитектора Юрия Бабича, за которую мастер получил Государственную премию Украины.

Гуляя по волнистым дорожкам вы сможете увидеть и имение самого хозяина парка Ивана Суслова. Меценат продолжает развивать парк и заботиться о комфорте своих гостей. У вас также есть возможность остановиться посреди роскошной территории в отеле и превратить свои выходные в терапевтический маленький отпуск.

