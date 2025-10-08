Старейший парк Украины, существующий почти 500 лет: отличный вариант для прогулки

В Украине более 150 парков индустриальных и национальных. Среди многообразия природной красоты есть один, который отличается еще и богатой историей в почти 500 лет. Старейший парк в Украине расположен во Львове, сегодня мы знаем его, как Парк имени Ивана Франко. Это место для отдыха на выходных, туристических путешествий и романтических свиданий, как в паре, так и встречи со своими мыслями.

История и интересные факты

Свое существование ландшафтная локация начала еще в первой половине XVI века. Сначала местность называли Иезуитским садом, позже Поезуитским садом, до конца Второй Мировой можно было встретить название "Парк имени Тадеуша Костюшко" и только потом, локация была переименована именем великого украинского писателя Ивана Франко.

С маленького сада, заложенного семьей Шольц–Вольфовичей, сегодня площадь парка составляет примерно 10 га. Итальянские нотки в ландшафт сада были добавлены Антонио Масари, следующим владельцем и человеком, который подарил возможность пользоваться парком всем львовянам и гостям города. Во времена владения локацией монархами–иезуитами, на территории сада среди полян и деревьев было построено пивоварню и корчму. Земли были частично отданы крестьянам, такой уклад держался 160 лет, до времен господства австрийской власти. Дальнейшая "жизнь парка" считается периодом упадка, который заканчивается во времена владения Ивана Гехта, который сделал перепланировку и приблизил ландшафт к классицистическому стилю. Имея предпринимательскую жилку новый хозяин сделал участок еще и прибыльным, построив ресторан, казино, бассейн и зону отдыха с шезлонгами. Именно в этот период строится самая знаменитая беседка парка — Ротонда, которая до сих пор становится центром фотографий и визиток Львова.

Еще один период упадка ждет парк после Гехта, когда территория начинает "ходить по рукам", однако, это происходит недолго, в 1855 году за место снова берется городская власть и садовник Бауэр, что навсегда остается в истории, как человек, подаривший нам парк в английском стиле, с изысканным сооружением Галицкого сейма, партерными садами, и аккуратно подстриженными кустами и деревьями.

До времен правления советской власти было установлено много памятников и архитектурных сооружений, позже на старых фотографиях можно увидеть ресторан "Зеленый Гай" и кинотеатр "Парк", последний был снесен в период независимости. Последнюю небольшую реконструкцию было проведено в 2009 году.

Сегодня Парк Франко — одна из самых популярных пейзажных локаций Львова, где можно провести семейные выходные, романтическое свидание или побыть наедине с собственными мыслями.

Современность

С наступлением современности Парк Франко во Львове признан памятником садово-паркового искусства. Его официальным адресом стала ул. Университетская, 1. Попасть на территорию может каждый желающий.

Что посмотреть:

Ротонду — прикоснуться к истории и почувствовать романтическую атмосферу.

Детская площадка — семейная локация, которая заполняется на выходных.

Площадка для выгула собак — здесь ваши четвероногие найдут друзей и приобретут новые навыки.

Парковые аллеи — дорожки для терапевтических прогулок и пейзаных фото со сменой декорации, относительно времени года.

Кафе и ресторанчики — вкусные остановки в парке.

Если вы ищете, что посмотреть во Львове осенью, эта старинная локация должна быть в списке вашего маршрута, особенно, в период "Золотой осени".

