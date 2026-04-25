Там всплеск туризма: названы самые переполненные острова Европы

Популярные европейские острова, которые ранее считались уютными уголками для отпуска, сегодня сталкиваются с беспрецедентным давлением из-за чрезмерного потока путешественников. Согласно последнему исследованию аналитической платформы BookRetreats, плотность туристов на некоторых локациях достигла критической отметки, создавая нагрузку на инфраструктуру и экологию.

Возглавляет этот рейтинг островное государство Мальта, где небольшая площадь территории просто не способна комфортно вместить такое количество посетителей. В частности, главный остров страны демонстрирует самые высокие показатели загруженности на квадратный километр во всей Европе.

Такая концентрация отдыхающих особенно ощутима в портах, куда ежедневно прибывают огромные круизные лайнеры с тысячами экскурсантов. Несмотря на введение определенных ограничений на популярных локациях, поток желающих насладиться морем продолжает неустанно расти.

Мальта официально признана самым переполненным островом континента, зафиксировав более 38 700 ночевок на каждый квадратный километр территории. Из-за крошечной площади страны — всего 316 квадратных километров — гостям становится все труднее найти свободное пространство. Ситуация в столице, Валлетте, осложняется постоянным притоком пассажиров круизных линий, которые полностью заполняют исторические улицы.

Даже меньшие локации, такие как остров Комино с его знаменитой Голубой лагуной, не избегают толпы: летом количество посетителей там достигало 12 000 человек в сутки.

Чтобы спасти экосистему, власти были вынуждены ввести лимит до 4 000 туристов ежедневно и систему предварительного бронирования. Несмотря на это, правительство страны ставит амбициозные цели – увеличить годовое количество туристов до 4,5 миллиона к 2034 году.

Второе место в списке занял испанский остров Лансароте из архипелага Канарских островов, известный своими вулканическими пейзажами.

Здесь плотность туризма составляет более 21 600 ночевок на квадратный километр. Следующие позиции также прочно удерживают испанские курорты: Ибица, Форментера и Тенерифе, где концентрация гостей остается стабильно высокой в течение всего сезона.

Греческие острова Корфу и Закинф также вошли в первую десятку перегруженных направлений. Высокая популярность этих локаций объясняется развитой сетью авиасообщения и всемирно известными пляжами, которые притягивают путешественников, несмотря на все большую тесноту.

Рейтинг самых переполненных островов Европы:

Мальта (главный остров) Лансароте, Испания Ибица и Форментера, Испания Тенерифе, Испания Гран-Канария, Испания Корфу, Греция Закинф, Греция Майорка, Испания Мадейра, Португалия Додеканес, Греция Менорка, Испания Фуэртевентура, Испания Киклады, Греция Гозо и Комино, Мальта Лефкада, Греция

