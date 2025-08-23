Там потрясающе красиво: названа страна с самыми чистыми пляжами

Отдых на пляже не только приносит удовольствие, но и имеет пользу для здоровья. Ведь пребывание у воды может снижать стресс, уменьшать частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

Испания, с ее кристально чистыми пляжами, является идеальным местом для такого отпуска. Благодаря своим природным красотам и высоким экологическим стандартам, страна привлекает туристов со всего мира, отмечает Travel + Leisure. Большинство ее пляжей отмечены престижным Голубым флагом, что свидетельствует об их чистоте, безопасности и доступности.

Голубой флаг – это международная награда, присуждаемая пляжам и пристаням, соответствующим строгим экологическим, безопасным и образовательным критериям. Эта награда гарантирует, что место отдыха является чистым, безопасным и комфортным для посетителей.

В Испании таких локаций больше всего в мире – 749, из которых 642 – это пляжи. Организация, присуждающая Голубой флаг, регулярно проверяет эти места, чтобы убедиться, что они поддерживают высокие стандарты. Это делает испанские пляжи идеальными для тех, кто ценит качество и экологичность.

Уникальные пляжи Тенерифе

Остров Тенерифе славится своими природными бассейнами Эль-Калетон, которые поражают красотой. Эти пляжи окружены величественными лавовыми скалами, создающими идеальный фон для фотографий. Вода здесь прозрачная, а атмосфера способствует релаксу. Эль-Калетон – это место, где можно насладиться природным величием и спокойствием.

Уютный отдых в Кадисе

Пляж Кортадура в историческом городе Кадис предлагает спокойную атмосферу и золотые песчаные дюны. Это идеальное место для семейного отдыха, ведь здесь есть все необходимые удобства: душевые, туалеты и киоски с напитками. Пляж сочетает природную красоту с комфортом, что делает его привлекательным для тех, кто ищет расслабления. Посетители могут наслаждаться прогулками вдоль берега и живописными закатами.

Спокойствие и красота на Майорке

На острове Майорка расположен пляж Кала-де-Сант-Висенс, состоящий из трех небольших бухт. Каждая из них предлагает уединение и возможность насладиться кристально чистыми водами. Этот пляж идеально подходит для тех, кто хочет убежать от суеты и погрузиться в спокойствие. Это место, где природа и комфорт гармонично сочетаются.

Барселона

Пляж Сант-Себастьян в Барселоне – один из старейших и самых популярных в городе. Он был среди первых, где появились удобства для купания, а сегодня вдоль берега расположено множество отелей и ресторанов. Это идеальное место для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с городскими развлечениями. Посетители могут наслаждаться как морскими пейзажами, так и гастрономическими впечатлениями.

Испания предлагает множество пляжей, каждый из которых имеет свою уникальную атмосферу. От природных бассейнов Тенерифе до исторических берегов Кадиса – страна поражает разнообразием.

Планирование отпуска в Испании – это шанс насладиться чистыми водами, живописными пейзажами и высоким уровнем комфорта. Не медлите – выберите свой идеальный пляж и отправляйтесь в путешествие.

