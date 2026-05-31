Страна в ЕС ищет добровольцев, которые будут бесплатно пробовать местную еду: какие условия

Финляндия объявила необычную инициативу, в рамках которой иностранцев приглашают бесплатно путешествовать по стране и пробовать местные блюда. Проект направлен на популяризацию финской кухни на международном уровне и повышение ее узнаваемости среди гастротуристов.

Видео дня

Организаторы хотят показать, что скандинавская гастрономия может конкурировать с известными европейскими кухнями. Участникам обещают полностью оплачиваемое путешествие с насыщенной программой дегустаций и мероприятий. Всего планируют отобрать 16 человек из разных стран мира, отмечает euronews.

Гастрономические туры в разные регионы Финляндии

Участникам программы предложат выбрать один из двух регионов для путешествия – побережье и архипелаг или Лапландию. Каждая группа будет состоять из восьми человек и проведет несколько дней, знакомясь с местной кухней и традициями.

В прибрежном регионе меню будет разрабатывать известный шеф-повар Эрик Маннска, ресторан которого имеет звезду Michelin. В Лапландии гастрономическую программу возглавит шеф Йоэль Маннинен, который известен победами в международных кулинарных конкурсах. Оба формата предусматривают авторские дегустационные сеты, созданные с учетом региональных продуктов.

Как присоединиться к кулинарному проекту

Чтобы принять участие в программе, желающие должны опубликовать короткое видео в TikTok или Instagram и ответить только на один вопрос: "Почему вы хотите попробовать немного финской кухни?".

Кандидаты, которые могут подавать заявки самостоятельно или в паре, должны использовать хэштег #HaveSomeFinnish и обозначить учетные записи Visit Finland – @ourfinland в Instagram и @visitfinland.com в TikTok.

Прием заявок начался 18 мая и завершится 9 июня, а победители будут объявлены 29 июня, после чего организаторы пригласят их в оплачиваемое путешествие с финальным дегустационным вечером. Чтобы подать заявку, посетите сайт visitfinland.com.

OBOZ.UA писал об особенностях отдыха в городе Гетеборг в Швеции.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.