Страна, которую называют самой опасной в мире, внезапно стала хитом среди туристов

Есть страны, которые годами остаются вне туристических маршрутов из-за войны, политической нестабильности и строгих предупреждений служб безопасности. Для большинства путешественников такие направления автоматически становятся "белым пятном" на карте мира.

Однако иногда именно эти места неожиданно возвращаются в фокус внимания опытных искателей аутентичности. Последние месяцы показали странный и одновременно показательный тренд: страна, которую долгое время считали самой опасной в мире, начала активно привлекать гостей. Речь идет о Ливии, рассказывает издание Express.

По данным приключенческой туристической компании Untamed Borders, количество посетителей Ливии выросло на 60% в первой половине 2025 года по сравнению с предыдущим годом. Эксперты объясняют это несколькими факторами: относительной стабилизацией отдельных регионов, запуском системы электронной визы, а также масштабными реставрационными проектами исторических памятников.

Компания уже организовала групповой тур в ноябре 2025 года в южные районы Сахары, в частности к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО – Джебель-Акакус, Оазис Убари и пустынного города Гат. Также восстановлено частные поездки в восточной Ливии –в Бенгази, Аполлония и античную Кирена. Это первые коммерческие туристические визиты в эти регионы с 2011 года.

Основатель Untamed Borders Джеймс Уиллкокс отмечает, что Ливия имеет одно из самых богатых археологических наследий в Северной Африке. Здесь сохранились одни из лучших в мире римских руин, древние пустынные города, наскальные рисунки возрастом в тысячи лет и практически нетронутые сахаранские ландшафты.

Особую ценность для туристов представляет именно отсутствие толп. По словам организаторов туров, в Ливии можно гулять по величественным руинам или посещать уникальные достопримечательности, не встречая других туристов, что для Европы или Марокко уже давно невозможно.

Ливийские власти сообщают, что в начале 2025 года 282 тысячи человек посетили ключевые археологические зоны, в частности Сабрата и Лептис-Магна. После 14 лет перерыва вновь открылся Национальный музей в Триполи, а в Старом городе ведутся масштабные работы при поддержке ЮНЕСКО.

Несмотря на положительные сдвиги, международные предостережения остаются чрезвычайно жесткими. Есть высокий риск террористических атак, возможны похищения иностранцев, активность экстремистских группировок и нестабильная политическая ситуация. Вооруженные столкновения могут начаться без предупреждения, а уровень преступности – один из самых высоких в регионе.

Инфраструктура также проблемная: международный аэропорт Триполи закрыт с 2014 года, а единственный функционирующий аэропорт Митига неоднократно прекращал работу из-за боевых действий. Законы страны строгие – алкоголь запрещен, за однополые отношения предусмотрено заключение, а иностранцы обязаны постоянно иметь при себе документы.

Несмотря на все риски, туроператоры отмечают: интерес к Ливии проявляют не случайные путешественники, а опытные туристы, которые стремятся увидеть уникальные исторические достопримечательности еще до того, как страна откроется для массового туризма.

