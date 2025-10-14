Туристка, побывавшая в 100 странах, назвала самое красивое место в мире

Если хотите узнать, где лучше всего провести отпуск, спросите людей, которые побывали во многих уголках мира. Например, испанского блогера Марту Луизу Гарсия, которая провела большую часть своей жизни в путешествиях и посетила 100 разных стран.

Как пишет издание Express, она назвала страну, которая понравилась ей больше всего. И это не то место, которое первым приходит в голову большинству, когда они думают о райском отдыхе. Для Марты идеальным направлением стара Французская Полинезия – заморское сообщество Франции, расположенное в южной части Тихого океана. В нее входят такие острова, как Таити, Бора-Бора и Муреа.

Это совсем недешевое направление. Отдых здесь вряд ли обойдется меньше чем в 100 000 гривен на человека. Но те, кому посчастливилось побывать в Полинезии, говорят, что она стоит каждой потраченной копейки. Здесь можно погружаться в чистые бирюзовые лагуны, наслаждаться красивыми тропическими пейзажами и жить в бунгало на воде.

А тем, кто хочет отдохнуть более бюджетно, Марта порекомендовала Францию и Италию, как свои любимые европейские страны. Сюда она наведывается чаще всего. Добираться сюда европейцам быстро и недорого и при этом обе страны предлагают интересную богатую культуру, великолепные возможности для пляжного и городского отдыха и множество вариантов размещения на любой кошелек.

А вот среди чудес света, которые путешественница еще не увидела, но хотела бы, она назвала древний город инков Мачу-Пикчу, расположенный в Перу. Посетить его путешественнице мешает страх горной болезни.

