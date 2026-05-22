Солнечный и яркий: туристам посоветовали малоизвестный город в Испании

Туристам, которые хотят увидеть Испанию вне самых очевидных маршрутов, стоит обратить внимание на Сарагосу – яркий город на северо-востоке страны. Это пятый по величине город Испании, который сочетает старинную архитектуру, фестивали, вкусную кухню, активную городскую жизнь и очень солнечную погоду.

Видео дня

В мае температура здесь может достигать около 24 градусов, а летом – примерно 32 градусов. Сарагоса также относится к самым солнечным городам Европы, ведь имеет около 2705 солнечных часов в год, информирует Daily Star.

Чем интересна Сарагоса

Одна из главных причин посетить Сарагосу – ее архитектура. Среди самых известных достопримечательностей города – базилика Богоматери Пилар, дворец Альхаферия и собор Ла Сео. Они показывают разные периоды истории города и делают Сарагосу особенно интересной для тех, кто любит старинные европейские локации.

Базилика Богоматери Пилар считается одним из символов города. Ее величественный силуэт часто появляется на туристических фото Сарагосы. Дворец Альхаферия напоминает о мавританском наследии Испании, а собор Ла Сео сочетает несколько архитектурных стилей.

Город также удобен для прогулок. Старый центр, узкие улицы, площади, кафе и магазины создают атмосферу, в которой легко провести несколько дней без спешки.

Город фестивалей и традиций

Сарагоса известна своими фестивалями и культурными событиями. В течение года здесь проходят празднования, концерты, процессии, гастрономические мероприятия и события, посвященные местным традициям.

Самый большой праздник города – Фиестас-дель-Пилар, который проводят в октябре. В это время Сарагоса наполняется парадами, музыкой, выступлениями, фейерверками и уличной атмосферой. Для туристов это возможность увидеть город в самом ярком настроении.

Также в Сарагосе проходят процессии Страстной недели и другие культурные фестивали. Поэтому город можно планировать не только как летнее направление, но и как место для поездки в другие сезоны.

Что попробовать в Сарагосе

Сарагоса хорошо подходит для гастрономического туризма. Здесь много баров и ресторанов с тапас – небольшими закусками, которые в Испании часто подают к вину или пиву. Это один из самых приятных способов знакомиться с местной кухней: можно переходить из одного заведения в другое и пробовать разные блюда.

Среди местных специалитетов стоит обратить внимание на мигас – блюдо из обжаренных хлебных крошек с чесноком и колбасками, тернаско – запеченную ягнятину, а также бакалао аль ахоарриеро – треску в чесночном соусе.

Для тех, кто любит рынки, интересным местом станет центральный рынок. Там можно найти свежие продукты, местные деликатесы и атмосферу настоящей городской жизни.

Где гулять и что посмотреть

Кроме исторического центра, туристам стоит обратить внимание на улицы Кале Альфонсо и Кале Дон Хайме. Это хорошие места для прогулок, шопинга, кофе и знакомства с городским ритмом.

Через Сарагосу протекает река Эбро. Вдоль ее берегов можно гулять, кататься на лодке или просто отдыхать у воды. Река добавляет городу пространства и делает прогулки особенно приятными в теплую погоду.

Тем, кто любит природу, стоит рассмотреть поездку в природный парк Монкайо недалеко от города. Там есть пешеходные маршруты, места для пикников и виды на горы. Такой вариант хорошо подойдет тем, кто хочет совместить городской отдых с природой.

Сарагоса имеет несколько преимуществ сразу: теплый климат, много солнца, красивую архитектуру, насыщенную гастрономию и меньшую туристическую перенасыщенность, чем в самых популярных городах Испании.

OBOZ.UA предлагает озерные европейские направления для отдыха без жары.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.