Анкеты для получения Шенгенской визы изменятся: что ждет туристов уже с июля 2024 года

Несколько стран, входящих в Шенгенскую зону, изменили анкеты, которые необходимо заполнить для получения визы. Несмотря на минимальные модификации бланков, Консульства государств примут только документы нового образца.

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Путешественникам, которые явятся в дипломатическое учреждение с устаревшими заявками, придется ознакомиться с новыми правилами. Изменения, которые ввели сразу несколько стран Европы, незначительны, однако, важны. С анкетами OBOZ.UA ознакомился на сайте Sweden Abroad.

Главным отличием между анкетами нового и старого образца стал порядок заполнения личных данных. Теперь желающие получить Шенгенскую визу должны сначала указать свои личные данные, наличие родственных связей с гражданами ЕС, ЕЭП или Швейцарской Конфедерации, место работы и цель пребывания в стране. Только в конце турист должен указать расходы на путешествие и проживание.

Новой особенностью, озадачившей большое количество путешественников, стало обновление бланка на получение Шенгенской визы для Италии, что начнет действовать 8 июля. В графе "пол", кроме мужского и женского, появился новый пункт "другое", что увеличивает комфорт заполнения заявок небинарным лицам.

Новые правила заполнения анкет для путешественников введут и в других странах Европы. Консульство Швеции требует бланки нового образца с 28 июня, Венгрия с 1 июля, а Болгарии с 4 июля.

Ранее OBOZ.UA писал, что ЕС повышает цены на все шенгенские визы.

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