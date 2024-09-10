Сезон грибов: где в Карпатах собрать щедрый урожай
Каждый опытный грибник знает, где можно собрать полную корзину лисичек или подберезовиков. Где именно найти такие лесные дары — рассказываем ниже.
Кривопольский перевал
Располагается в пределах Верховинско-Путильского низкогорья в Ивано-Франковской области. Чтобы добраться до места назначения, двигайтесь по трассе Р24 Ворохта — Верховина. Местные жители знают, где лучшие грибные угодья. Поэтому если видите припаркованные машины – останавливайтесь. Кстати, далеко уходить не придется. Всего в нескольких метрах от дороги растут маслята, опята и т.д.
Если планируете ехать на несколько дней, знайте, неподалеку находятся усадьбы и мини-отели. Остановиться можно в "Гуцульском доме", "Доме резчика" или "Карпатской Светлице".
Бангоффа
Находится у горы Поп Иван. Начинайте маршрут с Верховины к селу Шибене, а если хватит сил — пройдите еще до 10 километров. Здешние поляны усеяны "беленькими деликатесами".
Переночевать можно в гостинице или в гостевых домиках, расположенных в самом населенном пункте.
Полонина Дуконя
Расположена на высоте более 1000 метров над уровнем моря, вблизи Шибеного. Здесь среди густых лесов прячутся не только обычные белые и королевские грибы, но и гордуман — единственный представитель рода катателазмовых. Его занесли в Красную книгу Украины. Кстати, здешние называют его карпатским трюфелем.
Имейте в виду, ближайшее место, где можно остановиться, находится в 40 километрах – в селе Устерики. Здесь есть несколько усадеб и гостиница-ресторан.
Царевка
Для начала нужно доехать до Дземброни. Далее следуйте в сторону гор. Здесь вас будет ждать несложный пешеходный маршрут. По бокам тропинок сразу виднеются белые грибы, лисички, опята и так далее.
В самом населенном пункте есть несколько коттеджей и вилл, где можно переночевать.
Как подготовиться к походу за грибами?
- Выбирайте удобную, многослойную одежду, которую можно снимать и одевать в зависимости от погоды. Лучше всего подойдет спортивный костюм или брюки с футболкой. Наденьте ботинки или кроссовки. Также возьмите головной убор.
- Позаботьтесь о ноже, корзине, питьевой воде, компасе или GPS-навигаторе.
- Аптечка необходима на случай царапин, укусов насекомых или других мелких травм. Обязательно положите в нее пластырь, антисептик и средства от аллергии.
- Перед походом ознакомьтесь с видами съедобных и ядовитых грибов.
Как правильно собирать урожай?
- Лучшее время для охоты – утро, примерно 6:00-7:00.
- Гриб можно как срезать, так и выкручивать. Оба способа не вредят грибнице.
- Не кладите в корзину червивых представителей или со следами плесени, поскольку они могут иметь токсичные вещества.
- Не пробуйте сырые грибы.
- Если сомневаетесь в виде, лучше не берите добычу.
Дополнительные советы грибникам
- Кладите грибы шапочкой вниз, чтобы они не повредились.
- А еще добавьте в корзину мох, так "урожай" сохраняется лучше.
Закарпатье имеет много других грибных локаций, в частности, села Родникова Гута, Солочин, Микулинцы, Ильковцы, Счастливое и Крытое. Берите корзины и отправляйтесь на охоту.
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