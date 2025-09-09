Самые популярные направления в Албании: куда поехать осенью-2025

Балканская страна Албания, вероятно, быстрее всего во всем регионе набирает популярность у туристов. Людей здесь все еще не слишком много, а цены являются довольно приятными.

Остается одно – правильно выбрать локацию для проведения отпуска. С этим решило помочь издание Travel off Path. Оно назвало четыре города, которые привлекают больше всего туристов. Условия здесь действительно комфортные, а отдых – интересный.

Дуррес

Оживленный порт на Адриатике и второй по численности населения город Албании сейчас занимает четвертое место по темпам роста потока туристов. Количество гостей Дурреса выросло на 8,6% в годовом исчислении. Отдыхающих в основном привлекает древнее наследие Дурреса: здесь находится один из крупнейших римских амфитеатров на Балканском полуострове, церковь IX века с хорошо сохранившейся старинной мозаикой и немалая коллекция древних артефактов, выставленная в местном Археологическом музее

Что касается пляжей, здесь нет белого песка и бирюзовой воды Ксамиля, но главный пляж (пляж Дурреси) отличается мелководьем и теплой водой, поэтому это хорошее место для семейного отдыха. А вдоль моря тянется длинная набережная с множеством традиционных ресторанов и пляжных баров.

Корча

Корча – настоящий культурный центр малоизвестной среди туристов Восточной Албании. Это город с богатой историей и интересным смешением народов и религий. В самом центре здесь стоит мечеть Мирахори XV века, а рядом – монументальный православный собор, раскрашенный в розовые, голубые и белые цвета. Конечно, куда же без традиционного базара. Он не такой древний – открылся всего полвека назад, однако выбор товаров здесь достаточно интересный. Также рядом расположены гостевые дома и семейные таверны.

Всего в районе Старого базара насчитывается 138 памятников архитектуры, что делает его одним из крупнейших исторических центров Албании. Неудивительно, что именно город зафиксировал рост туристического потока на 10,9%.

Влёра

Порт на берегу Адриатического моря заинтересовал туристов не так давно. Это одновременно и прибрежный город, и зона развития, известная своими широкими пляжами, непринужденной атмосферой и недавно отреставрированным красочным Старым городом, который теперь готов принять туристов. Годовой прирост количества отдыхающих здесь составляет 12,3%. И это неудивительно – местные власти вкладывают значительные средства, чтобы превратить Влёру в комфортный курорт. Здесь не только приводят в порядок исторический центр, но и планируют уже в этом году открыть международный аэропорт. Планируется, что он станет вторым по размеру после тиранского и значительно упростит туристам дорогу к морю.

Тирана

Сейчас столица Албании имеет единственный в стране действующий международный аэропорт. Это и обуславливает большую популярность Тираны среди туристов. Количество гостей города выросло за год на 15,4%. И здесь действительно есть чем себя развлечь. На пешеходных улицах можно найти немало оживленных таверн с вкусными блюдами и напитками, а ведут они на огромную и при этом уютную центральную площадь Скандербега.

Сам город отличается эклектичным сочетанием зданий коммунистической эпохи и современного авангарда, но это придает ему особый характер. Будь то восхождение на Пирамиду, чтобы полюбоваться захватывающим видом на горизонт, усеянный минаретами, посещение музея-бункера времен Холодной войны или отдых на берегу озера Тирана, вы, скорее всего, полюбите албанскую столицу и захотите сюда вернуться.

