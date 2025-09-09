Куда поехать, чтобы увидеть северное сияние: идея для путешествия в октябре

Увидеть северное сияние – мечта многих любителей природы. И чтобы полюбоваться им, можно отправиться в комфортное и приятное путешествие в одну из европейских столиц.

Как пишет издание Express, туристы приезжают за этим в Рейкьявик. Туристические бюро столицы Исландии даже предлагают специальные туры для охотников за северным сиянием. Впрочем, увидеть это чудо природы не так просто, как может показаться. Но сейчас приближается идеальное для этого время. В октябре в Исландии наступают длинные, темные и все еще не очень холодные ночи, что позволяет наслаждаться зрелищем, не рискуя замерзнуть. Более того, в этом месяце небо над Рейкьявиком достаточно чистое, а значит облака не будут прятать небесные огни.

Путешественники, которые прибывают в Рейкьявик полюбоваться чудом природы, очень высоко оценили свой опыт. Например, один турист описал, как во время путешествия группа насладилась северным сиянием и уже отправилась обратно в город, как водитель внезапно остановил автобус, погасил фары и предложил всем выйти на улицу. Именно в этот момент на небе огни сложились в корону – самую красивую из всех форм сияния. Поэтому забота водителя позволила туристам увидеть что-то действительно редкое и памятное в дополнение к обычной экскурсии.

Еще один плюс Рейкьявика как места для наблюдения за северным сиянием в том, что он предлагает туристам также немало дополнительных развлечений. Так не упустите возможность посетить и другие достопримечательности города. Одной из них является Небесная лагуна – геотермальное спа, где можно полежать в горячей воде, нагретой в недрах самой земли. Эти паровые ванны получают энергию от вулканического ядра Исландии. В Небесной лагуне можно плавать без термокостюма в любое время года.

Город может похвастаться богатым культурным и историческим наследием. Так знаменитая башня церкви Хатльгримскиркья возвышается над горизонтом Рейкьявика. Высокое 73-метровое сооружение открывает захватывающие панорамные виды и служит идеальным фоном для памятных фотографий.

