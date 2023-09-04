Самые популярные курорты США, которые обожают американцы

Курорты США уже давно покорили сердца не только миллионов американцев, но и людей со всего мира. Цветные и разноцветные, эти уголки предлагают непревзойденные впечатления и атмосферу, которую невозможно забыть. Их так много, что трудно остановить свой выбор на чем-нибудь одном. Однако есть такие локации, которые по праву называются лучшими.

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Остров Гонолулу, Гавайи

Для незабываемых каникул тысячи американцев выбирают именно этот гавайский курорт. Здесь есть места, где всегда тепло, нет ветра, волн и царит идеальная гармония.

Именно здесь находится Бухта Ханаума – природный заповедник, с трех сторон окруженный горами. Благодаря такому расположению живописный уголок защищен от непогоды и имеет идеальные условия для спокойного отдыха.

На остров также наведываются ценители дайвинга и снорклинга, ведь у берегов поселилось множество видов интересных и редких рыб. Растительность в этой местности также поражает своей красотой, так что вы сможете часами любоваться цветами и деревьями.

Для тех, кто хочет разнообразить свой отдых, местные гиды организовывают экскурсии на другие острова архипелага, на которых можно насладиться невероятными водопадами, побывать в национальном парке Халеакала или заняться серфингом.

Не стоит забывать о местной кухне. Прежде всего, стоит попробовать непревзойденного гавайского цыпленка. Также неотъемлемой жемчужиной местных кулинаров считается запеченный в яме поросенок.

Кстати, Гавайи – самое отдаленное от цивилизации и при этом густо населенное место на Земле. Расстояние от архипелага до побережья США составляет 3700 км.

Майами, Флорида

Курорт пользуется популярностью не только среди местного населения. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы ощутить дух оживленных южных пляжей с их роскошными белыми песчаными берегами, безупречно чистой лазурной водой и колоритными сооружениями.

Днем здесь можно окунуться в мир художественных галерей и модных магазинов, а вечером ощутить пульсирующий ритм ночи на безумной пляжной вечеринке. Однако Майами – это не только развлечения. Здесь можно насладиться познавательными экскурсиями по городу, окунуться в приключения на болотах Эверглейдс, где обитают аллигаторы, посетить аквариум и исследовать разнообразие морского мира.

Вы также сможете ощутить драйвовую атмосферу Downtown с невероятными локациями и видами. Здесь современные здания переплетаются с постройками начала двадцатого века, а вагончики парят над магнитной дорогой, создавая впечатление города будущего.

Советуем отправиться в залив Бискейн. Это уникальное творение природы – результат многолетних изменений уровня океана, дождей и ураганов. Здесь проводятся разнообразные фестивали и шоу, а также можно прокатиться на каноэ.

Интересно, что национальным напитком Флориды считается апельсиновый сок, поскольку более 60% этих цитрусовых выращивают именно здесь.

Санта Моника, Калифорния

Быть в Калифорнии и не позагорать на просторных пляжах этого города – преступление для любого американца. Здесь можно насладиться поездкой на велосипеде по аллее Boardwalk вдоль побережья Тихого океана или кормить огромных чаек, которые будут пытаться утащить ваши вещи. Здесь каждый найдет себе развлечение по душе.

Первое, что следует сделать в Санта Монике, это нанести солнцезащитный крем и расслабиться. Здесь солнце светит 325 дней в году, однако, благодаря океаническому бризу, на побережье редко чувствуется невыносимая жара, а по вечерам обычно бывает прохладно.

Еще одно обязательное место для посещения на курорте – это Pacific Park. Этот парк аттракционов расположен прямо на пирсе. Здесь незабываемые впечатления гарантированы как для взрослых, так и для детей. А после можно поесть пиццу или попробовать особый десерт – Final Cake (тесто, жареное во фритюре).

Обязательно посетите Музеи Искусства и Наследия. Здесь можно узнать о многогранной жизни города, его истории и познакомиться с редкими и старинными шедеврами разных направлений. Рекомендуем прогуляться по улице Ocean Ave и сделать фото с главным символом курорта – скульптурой Святой Моники. Также можно отправиться в парк на перекрестке улиц Линкольн и Уилшир. Именно он стал отправной точкой в мир шоу-бизнеса для легендарной группы Linkin Park.

Кстати, на территории Калифорнии проживает больше людей, чем на территории всей Канады, а если этот штат станет самостоятельным государством, его экономика займет шестое место в списке наиболее развитых в мире.

В этих роскошных уголках Соединенных Штатов Америки ваш отпуск будет полон незабываемых приключений и открытий. Каждый курорт имеет свое непревзойденное волшебство и дарит яркие впечатления. Пусть ваши путешествия всегда будут удачными и вдохновляют вас на новые свершения!

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