Самые красивые города Словакии для осеннего путешествия

У многих путешественников Словакия ассоциируется только с горнолыжными курортами и термальными водами. Однако трудно представить свое путешествие в эту страну без прогулок по старинным уютным городкам.

Мы подобрали для вас список интереснейших локаций с непревзойденной архитектурой, которые останутся в вашем сердце навсегда.

Братислава

Столица Словакии – атмосферная, красивая и достаточно компактная. Вам может хватить одного дня, чтобы увидеть главные достопримечательности города, проникнуться его особым духом и влюбиться в этот уголок раз и навсегда.

Начните знакомство со Старым центром, вход в который открывают Михайловские ворота. Им уже более 700 лет, а построили их еще во времена Средневековья. На главной площади вас встретит удивительный фонтан Роланда, в центре которого возвышается скульптура венгерского короля Максимилиана II из Габсбургской династии. Прогуляйтесь по улочкам со старинными домами, сделайте волшебные фотографии и выпейте кофе в колоритном кафе.

Видео дня

Обязательно посетите Братиславский Град, с которого открывается непревзойденный вид на Дунай и черепичные крыши. Внутри самого замка действует Словацкий национальный музей, где можно увидеть оружие прошлых эпох, предметы обихода и мебель.

Локации, достойные вашего внимания:

городской музей и смотровая площадка;

Собор святого Мартина;

Дом доброго пастыря;

Дворец Грассалковичей;

церковь святой Елизаветы;

замок Девин.

Кошице

В этом городе можно увидеть все течение развития Словакии и насладиться ее культурным наследием.

Рекомендуем начать путешествие с пешеходной улицы в центре, которая приведет вас к роскошному готическому храму святой Елизаветы Венгерской. Его башня достигает 60 метров в высоту, и с нее открывается невероятная панорама города.

Посетите Якобов Дворец, выполненный в эклектическом стиле с элементами готики. Рядом с ним находится известный оперный театр, перед которым расположен необычный певческий фонтан. Далее можно отправиться в ратушу, посетить подземелье у стен средневекового города, просто гулять, любуясь архитектурой старого города или отдохнуть за бокалом хорошего пива на одной из террас местных заведений.

Локации, достойные вашего внимания:

скульптура марафонца;

Восточнословацкий музей;

улица Грнчарская;

Евангельская церковь.

Банска-Бистрица

Городок в самом сердце Словакии, расположенный в живописном месте посреди гор. Именно поэтому активный горнолыжный отдых зимой и летние походы можно сочетать с культурным обогащением.

Советуем начать знакомство с Барбакана и городских оборонительных стен. Когда-то это сооружение играло чрезвычайно важную роль, ведь именно здесь находился колокол, извещавший жителей о "лихих часах".

На центральной площади Банской-Бистрицы находится башня ратуши со смотровой площадкой наверху. Рядом – дом Матея, бывшая резиденция богатого шахтера, в которой сейчас работает информационный центр. Не пропустите Центральнословацкий музей, расположенный в постройке невероятной красоты, сохранившейся со времен Ренессанса.

Локации, достойные вашего внимания:

Марианская колонна;

Музей слова этого восстания;

дворец семьи Радванских;

замок Банско-Бистрицкий град;

костёл Вознесения Богородицы.

Бардеев

Один из самых красивых городов в стране недавно стал объектом Списка мирового наследия ЮНЕСКО. Однако среди туристов эта локация малоизвестна и зря.

Исследуя Бардеев, у вас создается впечатление, что вы перенеслись на несколько веков назад, ведь здесь сохранился наиболее целостный архитектурный ансамбль прошлых эпох.

Главная площадь города имеет необычную форму и выложена из узкого продолговатого камня, образующего интересный узор. Именно здесь находится собор Святого Эгидия – величественный готический храм, построенный в XIII веке. Рядом вы увидите ратушу и городскую латинскую школу, первое упоминание о которой датируется 1435 годом.

Прогуляйтесь по узким улочкам, где удивительные двухэтажные домики с крышами, покрытыми красной черепицей, погрузят вас в атмосферу сказки.

Локации, достойные вашего внимания:

костёл Иоанна Крестителя;

Оборонные башни городских стен;

еврейский пригород;

Греко-католическая церковь Петра и Павла.

Нитра

Старейший город Словакии с замечательными аттракциями, особой атмосферой и насыщенной культурной жизнью.

Начните экскурсию с главной достопримечательности городка – Нитранского замка, возведенного на скале. До него от центра можно дойти пешком за 15 минут. В древности сооружение было центром древних государств славян: Нитранского княжества и Великой Моравии. На территории замка расположены: собор, епископский дворец, массивные укрепления с выступающими бастионами и старейшая постройка – романская церковь святой Эмери, в которой сохранилась уникальная готическая фреска – Смерть и коронация Девы Марии.

Обязательно посетите памятник братьям Кириллу и Мефодию, выполненный в виде бронзовой двухфигурной скульптуры в натуральную величину.

Локации, достойные вашего внимания:

Нитра Голгофа;

синагога;

Нитранская галерея искусств;

церковь святых Петра и Павла;

Епархиальный музей.

Как видите, в Словакии вы найдете множество красивых городов, которые очаруют вас своей красотой. Поэтому выбирайте направление и планируйте путешествие, ведь упустить возможность посетить эту страну – большая потеря для настоящих путешественников!

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