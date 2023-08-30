Россиянку в Европе не пустили в самолет из-за гражданства: она устроила истерику

Авиакомпания Lufthansa отказала в перелете россиянке из-за ее гражданства. Женщина должна была лететь из Бремена во Франкфурт, затем – в Таллин, а оттуда уже добираться в Россию. Однако гражданке страны-террористки сообщили, что проезд через Эстонию ей и ее соотечественникам запрещен.

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Россиянка устроила истерику в соцсетях. В Telegram-канале "Эстония-Россия" она принялась жаловаться на авиакомпанию, а также интересоваться, можно ли "обмануть" систему.

"Я сижу в аэропорту Бремена и должна лететь в Таллин, чтобы дальше ехать в Россию. Проживаю в Германии и имею постоянный вид на жительство. Меня не сажают на самолёт Lufthansa и говорят, что всем гражданам России запрещён проезд через Эстонию! Даже с постоянным видом на жительство. Куда можно звонить или писать в это время в Эстонии? До самолёта 2 часа, и сейчас 5 утра", – пожаловалась жительница государства-оккупанта.

По словам россиянки, сотрудники авиакомпании сказали ей, что ждут электронного письма из Эстонии, после получения которого смогут пустить ее (или нет) на рейс. Однако туристка позже сообщила, что не стала ждать и вернулась во Франкфурт, откуда снова попытается попасть в РФ, но уже через Хельсинки.

"Я вообще не ожидала такого отношения от Lufthansa", – в истерике комментирует женщина инцидент.

На помощь к гражданке страны-агрессора в комментариях поспешили ее соотечественники, которые научились "обманывать" европейские авиакомпании и прочие структуры, просто не показывая свой паспорт.

"Не знаю, как в Эстонии, а в Латвии есть закон о документах, удостоверяющих личность. В нём сказано, что у персоны, проживающей с ВНЖ, единственный удостоверяющий личность документ – это карта ВНЖ. То есть в теории я в Латвии нигде свой паспорт не использую. И все госорганы тоже смотрят только карту", "В Эстонии паспорт только на погранпункте использую, везде карты хватает", "Внутри Эстонии достаточно самой карты ВНЖ, паспорт нужен для путешествий", – комментируют россияне.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети распространили видео, на котором уличные музыканты (вероятно, россияне) в Грузии поют российские песни. Это не понравилось одному из местных жителей, который, очевидно, резко осуждает оккупационную политику РФ и не желает слушать музыку страны-террористки у себя дома. Он попытался остановить уличный концерт российских исполнителей.

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