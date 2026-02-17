Райский уголок: туристам посоветовали малоизвестное направление для путешествия в Европе

В Европе все больше путешественников отказываются от "классических" направлений и ищут новые, менее раскрученные локации. Туристические эксперты отмечают, что именно такие места сегодня становятся главными открытиями для опытных туристов. Одним из них называют город Охрид, расположенный на юго-западе Северной Македонии.

Видео дня

Как пишет туристическое издание Travel Off Path, это направление способно конкурировать с самыми известными европейскими достопримечательностями. Авторы материала отмечают: по эмоциям и пейзажам Охрид не уступает Италии или Франции, но при этом остается значительно доступнее.

Именно сочетание красоты и спокойствия делает его привлекательным для тех, кто устал от переполненных туристами городов.

По мнению путешественников, Северная Македония в целом несправедливо остается без внимания массового туризма. В то же время страна скрывает уникальные природные и культурные локации, способные удивить даже бывалых туристов. Охрид в этом списке называют настоящим "бриллиантом Балкан".

Город истории, где время как будто замедляется

Охрид часто называют "славянским Иерусалимом" из-за большого количества храмов. По историческим преданиям, когда-то здесь было 365 церквей – по одной на каждый день года. Сегодня город поражает сочетанием средневековых крепостей, византийских соборов и мечетей, что подчеркивает его многокультурное наследие.

Путешественники отмечают особую атмосферу города: жизнь здесь течет медленно и без спешки. Старый город с мощеными улочками, холмами и смотровыми площадками создает ощущение постоянного отдыха. Именно эту расслабленную атмосферу туристы часто называют главной "изюминкой" Охрида.

Озерные пейзажи, доступные цены и ощущение безопасности

Отдельное внимание эксперты советуют обратить на Охридское озеро, которое сравнивают с озером Комо в Италии. Прозрачная вода, горные пейзажи и черепичные крыши старого города создают открыточные пейзажи, но без многотысячных толп. При этом цены на проживание, еду и развлечения остаются значительно ниже, чем в популярных курортах Западной Европы.

Кроме того, Северная Македония имеет высокие показатели безопасности – U.S. State Department присвоил стране уровень "обычные меры предосторожности ".

Это делает Охрид привлекательным не только для туристов, но и для цифровых кочевников, которые все чаще выбирают это направление для длительного пребывания.

OBOZ.UA предлагает туристам узнать, какие города в Европе считаются самыми безопасными.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.