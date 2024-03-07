Путешествие на Марс: Кривой Рог, который вы не знали

Что каждый украинец слышал об этом городе? Возможно, то, что он промышленный, серый, местами неинтересный и в последнее время довольно опасный из-за частых воздушных тревог. Поэтому большинство путешественников не рассматривают его как туристическую точку. Но познакомившись с ним поближе, люди сразу меняют свое мнение.

На самом деле Кривой Рог фантастический, загадочный и чуть-чуть похож на родину пришельцев. Здесь есть глубокие марсианские кратеры. Конечно, они рукотворны, но от этого не менее прекрасны.

Какие аттракции стоит посетить – читайте ниже.

Обзорная площадка Южного горно-обогатительного комбината

Недалеко от города образовался огромный карьер. По своей форме и красным пятнам он напоминает четвертую планету Солнечной системы. Размеры ущелья поражают. Местные говорят, что в ней можно поместить несколько маленьких княжеств.

Идея открыть на территории промышленного объекта смотровую площадку возникла тогда, когда желающих увидеть это чудо стало настолько много, что никакая охрана их уже не отпугивала. Так что сейчас приехать сюда можно в любое время, даже зимой. Снизу на разных уровнях размещаются вагончики, билАЗы и краны. С высоты они кажутся совсем крохотными, почти игрушечными.

Криворожский скоростной трамвай

В этом городе курсирует единственный метротрам в Украине. Транспорт передвигается не только по улицам, но и по подземным ходам. Четыре станции маршрута расположены глубоко под землей. Садитесь "на поверхности" и через некоторое время как будто оказываетесь в киевском или харьковском метрополитене.

Шахта "Гвардейская"

А это своеобразная зона отчуждения, где можно увидеть, как добывают руду. Об этой красавице в Украине знают только единицы, а вот за ее пределами – тысячи людей. Она является самой большой и мощной в Европе.

Попасть сюда можно в составе экскурсионной группы. Лекция длится около трех часов. Перед подземной прогулкой нужно пройти медосмотр и, конечно, инструктаж. Каждый посетитель должен правильно вести себя в шахте, ведь она работает круглосуточно, не останавливаясь ни на минуту. Максимальная глубина, на которую спускают гостей, составляет 1430 метров.

Во время путешествия гид демонстрирует процессы бурения, как происходит разгрузка вагонеток, показывает места, где могут спрятаться работники в случае аварийных ситуаций и т.д.

Музей Южного горно-обогатительного комбината

Этот выставочный зал открылся совсем недавно – в 2015 году. В настоящее время здесь уже насчитывается более 1500 экспонатов. В их числе не только полезные ископаемые, но и макеты предприятий, фабрик, техники, образцы устаревшего и современного оборудования.

Есть здесь и 3D-проекция. Сделали ее для того, чтобы наглядно показывать посетителям специфику горных работ – от взрыва до добывания. Двери музея открыты в будние дни с 8:00 до 17:00. Индивидуальные экскурсии проводят каждый вторник и четверг.

Добраться до локации можно на трамвае №5 или на автобусе №210.

Техногенное Красное озеро

Пруд искусственно создали в 60-х годах прошлого века. Его вырыли далеко не для красоты, а чтобы сливать воду, используемую при добыче железной руды. Цвет водоема имеет необычно багровый оттенок. Он не меняется в течение года. Такую окраску придают бром, йод, натрий, калий и магний.

Местные и гости города в восторге от этой локации, а вот экологи бьют тревогу. Большинство из них уверены: озеро угрожает экосистеме Днепра. Вода здесь слишком минерализована и понемногу уничтожает флору и фауну главной реки нашей страны.

Музей "АрселорМиттал"

Еще один современный выставочный зал, где стоит побывать. Здесь собрано более 5000 уникальных экспонатов. Помещение поделено на 3 зала. Первая посвящена периоду строительства завода, его запуску и уничтожению нацистами. Во второй рассказывается о достижениях современности, а в третьей – показаны процессы производства.

Музей находится на улице Домностроителей, 10.

Кочубеевский рудник

Это старейшая штольня Кривого Рога, о которой долго не вспоминали даже местные жители. Заговорили о локации во время съемок украинского фильма "Красный", с тех пор сюда постоянно наведываются туристы. В скалах прорыто много ходов, некоторые из них простираются на 200 метров. Кстати, здесь осталось множество декораций, например, деревянная лестница и подъемник.

Попасть в рудник можно самостоятельно, только прихватите с собой фонарик. Локация находится не в самом городе, а возле села Ганновка Петровского района Кировоградской области.

Для тех, кто хочет выйти за пределы привычных путешествий, рекомендуем отправиться в Кривой Рог. Вы обязательно должны увидеть и оценить красоту этого региона.

Важно! Ехать сюда лучше уже после победы. Город регулярно страдает от обстрелов.

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