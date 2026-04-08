Путешественник объездил всю Европу и назвал 5 лучших городов

После путешествий по Европе путешественник назвал пять незабываемых городов. Рейтинг показывает, что самые сильные впечатления не всегда дают популярные столицы. Именно поэтому среди его фаворитов оказались итальянский порт, австрийский город со сказочным видом, шотландский центр ночной жизни, недооцененный французский мегаполис и северная столица Греции.

Каждый из этих городов дарит за отдельный набор впечатлений – архитектуру, энергию, гастрономию, атмосферу или неожиданную глубину. Детали рассказало издание Travel off Path.

Триест

Этот портовый город поражает необычно смешанным наследием: здесь переплелись римское, венецианское, славянское и австрийское влияния.

Среди главных впечатлений – римская арка Арко ди Риккардо, Гранд-канал с лодками и каменными мостами, а также площадь Пьяцца Унита д'Италия, которую называют самой большой морской площадью Европы. Стоит посетить историческое кафе Caffè San Marco и местную кухню, которая ощутимо отличается от привычной итальянской. В Триесте гастрономия ближе к словенской и хорватской традиции, чем к типичному средиземноморскому меню.

Зальцбург

Если большинство туристов, планируя Австрию, прежде всего думает о Вене, то настоящим открытием может стать именно Зальцбург. Город Моцарта и декорация к "Звукам музыки" является почти идеальным воплощением представления о европейской красоте.

Зальцбург – светлый кластер домов у подножия крепости, окруженный альпийскими пейзажами. Особенно впечатляют Старый город, улица Гетрайдегассе с домом, где родился Моцарт, сады Мирабель и крепость Гоензальцбург с панорамными видами. В отличие от Вены, которая вне исторического центра кажется путешественнику значительно менее привлекательной, Зальцбург сохраняет очарование почти в каждом уголке.

Глазго

Среди шотландских городов путешественник особенно выделил не Эдинбург, а Глазго. Он прямо отметил, что именно здесь получил едва ли не лучшие впечатления от городского уикенда и ночной жизни. Несмотря на отсутствие "обязательных" открыточных достопримечательностей, Глазго поразил его энергией, свободой и характером.

Стоит увидеть West End – богемный район с кофейнями, барами, винтажными магазинами и творческой атмосферой. Отдельно следует упомянуть Университет Глазго, кафедральный собор и местное метро Clockwork Orange.

Лилль

Лилль расположен всего в часе езды от Парижа, что делает его особенно удобным для короткого путешествия.

Самое сильное впечатление производит Grand-Place, которую путешественник даже назвал, вероятно, самой красивой площадью Франции. Также стоит посетить биржу XVII века, музей изобразительных искусств, неоготический собор, узкие улочки и краснокирпичную застройку исторического центра. Отдельно следует посетить район вокруг Rue Royale и Place Louise de Bettignies для вечернего аперитива, сыров и мясных закусок.

Салоники

Пятым городом в списке стали Салоники – второй по величине город Греции, который часто недооценивают из-за сосредоточенности туристов на Афинах и островах.

Среди самых ярких must visit – набережная с кафе под открытым небом, Белая башня, старый город Ано Поли с османскими домами, византийскими церквями и панорамами из крепости. Особенно интересно, что в Салониках видны все исторические слои одновременно – от античных греческих и римских следов до византийского и османского наследия. Салоники также отличный выбор для гастротуризма: бугаца за несколько евро, осьминог в приморских тавернах и рынок Модиано делают этот город особенно привлекательным для тех, кто любит гастрономические путешествия.

