Просто роскошный: туристам указали на идеальный город в Испании для осеннего отпуска

Лето задерживается в Испании едва ли не дольше всего в Европе. Однако в популярных городах отдыхать может быть не очень приятно – в Барселоне не рады туристам, в Мадриде ужасно дорогие рестораны, а в Бильбао осенью портится погода. Впрочем, остается вариант, который не опустошит ваш кошелек и подарит лучшие впечатления.

Видео дня

Как пишет издание Travel off Path, столица Андалусии Севилья даже осенью залита солнцем и теплом. Она радует непревзойденной гастрономией и великолепной архитектурой и за пределами высокого сезона предлагает доступные цены.

Севилья, одно из самых богатых культурой мест в Испании. Она расположена в глубине Андалусии, вдали от переполненного туристами побережья. Вместо привычных пляжных баров и бюджетных отелей "все включено" туристы приезжают сюда прежде всего ради архитектурного богатства.

В Каско-Антигуо, или Старом городе, находится один из самых монументальных соборов Европы, известный своей прилегающей Хиральдой — бывшим минаретом, который сейчас переоборудован в колокольню. Эта удивительная башня была построена мусульманскими правителями Севильи в эпоху Высокого Средневековья. Тогда Севилья, как и большая часть юга Испании находилась под арабским господством и отголоски того периода мы видим здесь до сих пор.

В нескольких минутах ходьбы от собора находится Королевский Алькасар – еще одна впечатляющая крепость, построенная арабами, и императорский комплекс с несколькими соединенными между собой дворцами, пышными садами и аркадными дворами. И не забудьте о площади Испании. Эта площадь в форме полумесяца, расположена на окраине исторического центра. Она украшена полукруглым каналом, а её центральное здание сочетает в себе элементы эпохи Возрождения и мусульманского влияния и считается самым красивым в Испании.

На извилистых улицах Севильи можно встретить множество тапас-баров. На зеленых площадях города местные жители собираются, чтобы поболтать и понаблюдать за туристами. А в уютных закусочных можно отведать сальморехо в жаркий осенний день.

От узких улочек Баррио-Санта-Крус отправляйтесь в Триану, где расположены магазины керамики, а фламенко танцуют прямо на улицах. Здесь царит непринужденная атмосфера, а на местных рынках можно торговаться вволю.

Осень - идеальное время для посещения Севильи, особенно если вы уже соскучились по лету. Даже в октябре в городе дневная температура достигает 30°C, а вечером опускается до комфортных 16°C. Неудивительно, что Андалусия считается самым жарким местом в Европе независимо от сезона. А вот туристов осенью в городе становится меньше. Севилья все еще не превращается в город-призрак, ведь гостей здесь хватает, однако она уже не такая шумная и переполненная.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие европейские острова предлагают более 300 солнечных дней в году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.