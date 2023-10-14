Природные чудеса мира. 10 мест в Европе, совсем не похожие на Европу

Порой путешественникам может показаться, что природа Европы довольно однообразна. Горы, побережья и равнины, которые можно увидеть во многих странах, однотипны, а впечатляющие природные чудеса ждут на Востоке или далеко за океаном, считают туристы, не знающие о скрытых жемчужинах европейского региона.

Сказочное розовое озеро, природные бассейны, водопады и другую красоту можно найти в относительной близости друг от друга, не тратя на перелет десятки часов. Редакторы Time Out рассказали о местах, от которых перехватывает дыхание (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Озеро Коман, Албания

На первый взгляд может показаться, что эта местность расположена вблизи Таиланда, где вода встречается с буйными лесами. Однако волшебное сочетание скалистых гор, на которых поросла флора, можно встретить в Албании на реке Дрин, по которой ходят паромы.

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Долина Хаукадалур, Исландия

Долина с гейзерами, расположенная на юге Иландии, является частью так называемого маршрута "Золотое кольцо". От комбинации заснеженных гор и дымящейся земли перехватывает дыхание.

Национальный парк Крка, Хорватия

За живописными пейзажами водопадов следует ехать в Хорватию. Этот парк часто называют "двойником" аналогичного места во Вьетнаме.

Маттерхорн, Швейцария

Если путь к Гималаям кажется слишком длинным, насладиться горнолыжным спортом можно в Швейцарии. Европейский вариант не менее привлекателен, чем Азиатский.

Трольфьорд, Норвегия

Фьорд в муниципалитете Хадсел на фото не отличить от новозеландских пейзажей. Здесь объединились водные просторы, высокие скалы, неприкосновенная флора и цивизизация в виде небольших домиков на воде.

Розовое озеро в Испании

Мексика и Австралия обычно могут похвастаться озерами с розовой водой, цвет которой придают водоросли. Однако мало кто знает, что в Испании есть европейский аналог сказочных водоемов.

Ментон, Франция

Поговаривают, что этот разноцветный уголок у туристов ассоциируется с Сан-Тропе, однако Ментон во Франции может быть еще лучшим вариантом, потому что интересная архитектура сочетается с демократическими ценами.

Памуккале, Турция

Термальные источники в провинции Денизли на юго-западе Турции за столетие сформировали каскад бассейнов, украшенных белоснежными сталактитами. Подобное чудо природы можно увидеть еще в Китае, в заповеднике Хуанлун, однако лететь туда придется гораздо дольше.

Доломиты, Италия

Эти впечатляющие горы обрели популярность во всем мире. Какие бы красивые виды не предлагали другие скалистые уголки мира, Доломитовые Альпы всегда будут иметь, что противопоставить – от заснеженных вершин до озер посреди каменных глыб.

Пустыня Табернас, Испания

"Дикий Запад" бывает не только в США. Прикоснуться к ковбойской атмосфере можно в Испании, где часто снимают конкурирующие с Голливудом фильмы.

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