При въезде в США будут проверять соцсети: кого это касается

США предлагают требовать от иностранных путешественников историю их социальных сетей за последние пять лет. Это будет касаться и граждан таких стран, как Австралия, Германия, Япония и Великобритания, которые сейчас въезжают без визы.

По сообщению министерства внутренней безопасности, Служба таможенного и пограничного контроля (CBP) добавляет социальные сети как обязательный элемент анкеты ESTA, электронной системы предварительного одобрения поездок. Документ обнародовали с 60-дневным периодом для сбора комментариев, информирует Bloomberg.

Изменения будут распространяться на путешественников из около 40 стран, которые по программе Visa Waiver Program могут находиться в США до 90 дней.

Новый план дополняет ряд мер, направленных на усиление контроля за въездом. Администрация Дональда Трампа ранее уже предложила ограничения на путешествия из почти 30 стран после инцидента со стрельбой в Вашингтоне. "Мы хотим быть уверены, что в страну не попадают опасные люди", – заявил Трамп, комментируя новую политику.

Федеральные власти сообщили, что подозреваемый в упомянутом нападении – гражданин Афганистана, который сотрудничал с американскими военными и ЦРУ, а в США прибыл в 2021 году. На этом фоне Трамп и его союзники раскритиковали администрацию Байдена и призвали к еще более жестким ограничениям. В соцсетях Трамп заявил, что стремится "приостановить иммиграцию из всех стран третьего мира".

Также США объявили о "комплексном пересмотре" решений о въезде, принятых для граждан отдельных стран с 2021 года. Государственный департамент в декабре сообщил о расширении проверок соцсетей претендентов на визы H-1B, а ранее – студенческих виз.

Новые меры внедряются на фоне снижения количества иностранных туристов. По данным анализа, США могут потерять до 12,5 млрд долларов туристических доходов в 2025 году, а расходы иностранных гостей могут уменьшиться до менее чем 169 млрд долларов. Количество туристических поездок также может сократиться с 72,4 млн в 2024 году до 67,9 млн в этом году.

Согласно исследованию World Travel & Tourism Council и Oxford Economics, США станут единственной экономикой среди 184 проанализированных, которая испытает падение туристических поступлений в 2025 году. В отчете указано, что это связано с постковидными требованиями для путешествий, сильным долларом и изменением отношения иностранцев к США из-за политики администрации Трампа и риторики America First.

