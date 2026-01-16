Похоже на сказку и почти нет туристов: недооцененный город в Европе

Если вы мечтаете о спокойном отпуске, во время которого вам не придется соревноваться с толпой туристов за осмотр памятников архитектуры и развлечения, вам придется мыслить нестандартно. Самые известные места обычно переполнены путешественниками, поэтому всегда лучше искать скрытые жемчужины.

Как пишет издание Express, свои советы по этому поводу дали эксперты Iglu Cruise, которые назвали роскошный город в Италии, который идеально подходит для спокойного отдыха. Вместо того, чтобы продираться сквозь забитую людьми Флоренцию или рисковать быть столкнутым в канал тургруппой в Венеции, почему бы не посетить очаровательный Турин?

Старинный город является столицей региона Пьемонт, он славится своими элегантными кафе и потрясающими альпийскими пейзажами вокруг. Его барочная архитектура предлагает весь европейский шик без толпы. К тому же недавно город получил престижную награду. Турин был назван Европейской столицей смарт-туризма 2025 года за его устойчивость, доступность и культурное наследие.

Если название города кажется вам знакомым, то это может быть благодаря Туринской плащанице – погребальному полотну, в которое, как говорят, было завернуто тело Иисуса Христа после распятия. Хотя плащаницу нашли во Франции, она хранится в Турине с 1578 года и была названа в честь города. Обычно увидеть само полотно невозможно, поскольку оно находится в специальном климатическом боксе внутри собора, но вы можете посетить сам собор и увидеть саркофаг.

Одной из вещей, которые обязательно стоит сделать в Турине, является визит в Национальный музей кино, расположенный внутри величественного здания Моле-Антонеллиана. Изначально оно строилось как синагога, а теперь считается самым высоким музеем в мире. Стеклянный лифт поднимет вас вверх, открывая невероятную панораму Альп. Внутри можно осмотреть экспонаты, рассказывающие о самых первых днях кинематографа.

