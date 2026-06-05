Подальше от толп: необычные места в Европе, которые стоит увидеть хоть раз

Современный туризм все чаще заставляет нас искать локации, далекие от переполненных мегаполисов и популярных курортов, где трудно разглядеть настоящую красоту из-за толп. Европа имеет множество скрытых сокровищ, которые незаслуженно остаются без внимания массового путешественника.

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Автор известного портала Travel Off Path Тайлер Фокс выделил пять удивительных локаций, способных подарить уникальный опыт уединения и открытия нового. Каждое из этих мест поражает своей аутентичностью: от горных каменных деревень до уютных уголков за Полярным кругом или средневековых крепостей. Подобные путешествия позволяют не просто отдохнуть, но и почувствовать настоящий дух истории и величие дикой природы.

Загори, Греция

Вместо привычных солнечных греческих островов с переполненными паромами, северо-западная часть страны предлагает погружение в дикую природу на высокогорном плато в горах Пиндос. Регион Загори известен своими 46 идеально сохранившимися каменными деревнями, которые долгое время оставались изолированными от внешнего мира из-за ущелья Викос, занесённого в Книгу рекордов Гиннеса как самый глубокий узкий каньон в мире.

Местные жители веками строили высокие арочные мосты исключительно из камня без использования цементного раствора. А древние тропы ведут туристов к реке Войдоматис, которая питается хрустальными источниками и круглый год имеет стабильную температуру всего 8,5 °C.

Сюда стоит ехать в апреле, когда высокогорный воздух еще свежий, река полноводная из-за таяния снегов, а летние туристические потоки еще не начались.

Остров Сенья, Норвегия

На фоне изнуряющей летней жары в Южной Европе все популярнее становится формат "холодного отпуска" (coolcation). Остров Сенья расположен в 300 километрах к северу от Полярного круга и предлагает такие же величественные острые скалы и бирюзовые фьорды, как и знаменитые Лофотенские острова, но без массового наплыва посетителей. Жизнь здесь полностью подчинена магии полярного света: летом можно подниматься в горы под Северным солнцем в полночь, а зимой наблюдать за Полярным сиянием во время полярной ночи.

Популярный пешеходный маршрут на скале Хестен открывает лучший вид на Segla – гигантский каменный монолит, стремительно обрывающийся в ледяной океан. Кроме того, на острове обязательно стоит попробовать скрей – уникальную мигрирующую арктическую треску, которую вылавливают непосредственно у берега.

Марван, Португалия

Путешествие вглубь Португалии в поселение Марван напоминает путешествие в машине времени, далекое от шумных южных пляжей. Это полностью окруженный гранитными стенами XIII века средневековый город, основанный еще в VIII веке, который буквально возвышается на гигантской кварцитовой скале на высоте более 800 метров.

Из-за близости к пористой границе с Испанией окружающие густые леса в свое время активно использовались контрабандистами. Сегодня для путешественников здесь устраивают двухкилометровые пешие экскурсии по бывшим тайным тропам. Прямого железнодорожного сообщения с вершиной нет, поэтому самым удобным вариантом является прямой автобус компании Rede Expressos из Лиссабона, путешествие на котором через равнины занимает около 4 часов и 20 минут.

Банска Штявница, Словакия

Этот уютный городок построен непосредственно внутри потухшей кальдеры древнего вулкана. Благодаря огромным залежам серебра и золота в недрах этой породы, в прошлые века город был богатым горнодобывающим центром. Когда драгоценный металл иссяк, финансирование прекратилось, благодаря чему исторический центр с готической и ренессансной архитектурой законсервировался и идеально сохранился до наших дней.

Где побывать:

Искусственные озера (Тайхи): Для предотвращения затопления шахт инженеры создали систему из 60 искусственных водоемов. Сегодня эти чистые озера в окружении лесов служат тихими зонами отдыха для купания и прогулок.

Для предотвращения затопления шахт инженеры создали систему из 60 искусственных водоемов. Сегодня эти чистые озера в окружении лесов служат тихими зонами отдыха для купания и прогулок. Банк Любви: Город является родиной самой длинной в мире любовной поэмы. Дом музы поэта превратили в "Первый в мире Банк Любви", где влюбленные могут арендовать сейф в гигантском хранилище, изготовленном из стихов этой поэмы, для хранения своих памятных вещей.

Полуостров Беара, Ирландия

В отличие от известного и переполненного экскурсионными автобусами Кольца Керри, соседний полуостров Беара предлагает полностью дикую, первозданную и безлюдную ирландскую природу. Автомобильный маршрут через крутые серпантины перевала Хили-Пасс пролегает через скалистую пустынную местность, где можно проехать много километров, не встретив ни одного другого авто.

На крайнем западе полуострова расположена единственная в Ирландии канатная дорога, соединяющая его с островом Дурси. Кабина рассчитана максимум на шестерых пассажиров и движется на высоте 250 метров над бурным Атлантическим океаном, причем часто соседями по очереди становятся местные овцы. После прогулки стоит заглянуть в паб в деревне Кильмакиллог, чтобы отведать свежие мидии, выловленные в гавани непосредственно перед зданием в тот же день.

OBOZ.UA писал, где во Франции находится фантастически красивая деревня, в которой мечтают побывать туристы с опытом.

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