Парки, замки и каньоны: куда поехать из Киева на выходные

Отдых неподалеку от столицы – отличная возможность отвлечься от городской суеты и насладиться природой или культурными достопримечательностями. К счастью, рядом с Киевом есть много локаций, которые заслуживают вашего внимания. Вот несколько из них.

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Парк "Киевская Русь"

Чтобы погрузиться в атмосферу древнего Киева, вам не понадобится машина времени, ведь всего в 30 километрах от столицы находится Центр культуры и истории Древней Руси.

Воспроизведенный в натуральную величину Киев V-XIII веков окружен мощными оборонительными сооружениями: валом, высотой 9 метров и рвом, глубиной 5 метров. Войдя в княжеский град через Михайловские ворота, вы увидите барское имение, посольские хоромы, усадьбы простых жителей, магазины торговцев-ремесленников и ярмарку мастеров, где продаются сувениры.

Здесь вы можете с головой погрузиться в историю: примерьте средневековый костюм, оседлайте лошадь, попробуйте себя в стрельбе из лука или сделайте собственными руками глиняный горшок. "Парк Киевская Русь" является уникальным местом, ведь не имеет аналогов не только в Украине, но и во всем мире.

Адрес: Киевская область, Обуховский район, с. Копачев.

Время на дорогу из Киева: 1 час.

Дендропарк "Александрия"

Если вы ищете покоя, обратите внимание на эту локацию. Парк является одним из самых больших в Украине и занимает территорию 400 гектаров. Основан он в 18 веке графом Франциском Ксаверием Браницким по плану его супруги Александры как предмет магнатского величия и семейной гордости. Над проектом работали лучшие французские архитекторы.

Здесь вас ждут лабиринты уютных аллей и троп, гуляя по которым вы будете любоваться изящными скульптурами. Отдохнуть во время прогулки можно в изысканных беседках, из которых открываются прекрасные виды на ландшафтные композиции. Летом здесь повсюду витает аромат сотен цветущих роз, кроме того, в парке растут деревья, которым более 400 лет.

По территории протекает река Рось с несколькими искусственными водопадами. Ее воды особенно привлекают лебедей и уток, совсем не боящихся посетителей.

Также в Александрии расположен музей, посетив который можно познакомиться с историей семьи основателя парка и полюбоваться скульптурами из итальянского мрамора.

Адрес: Киевская область, г. Белая Церковь.

Время на дорогу из Киева: 1 час 15 минут.

Замок Радомысль

Жемчужина Полесья расположена на берегу большого чистого озера в окружении тысячелетнего хвойного леса. Изюминкой замка является то, что у него нет рукотворного фундамента, ведь он был построен на мощной гранитной скале.

Первым сооруженным зданием на этом месте стала папирня Киево-Печерской Лавры в 1612 году. Интересно, что производство бумаги по технологии XVII века продолжается там и сегодня.

Сейчас на территории комплекса находятся музей, концертный зал, ландшафтный парк и даже отель.

Рекомендуем посетить уникальный Музей украинской иконы, где собрано более 5 тысяч экспонатов из всех уголков страны. Здесь вы увидите самые разные образы: писаные на холсте, вылитые из металла и вырезанные из дерева.

В концертном зале, который еще называют Михайловским, вы можете послушать классическую музыку, выступления народных ансамблей и даже джазовых коллективов.

Ландшафтный парк создан с минимальным вмешательством человека в природную среду. Поэтому здесь вы можете встретить бобров, выдр и даже норок, а также сможете любоваться растениями редких видов.

Адрес: Житомирская область, г. Радомышль.

Время на дорогу из Киева: 1 час 30 минут.

Букский каньон

Место, которое поразит вас монументальными утесами высотой до 30 и шириной до 100 метров. По мнению ученых, Букский каньон образовался около двух миллиардов лет назад в результате раскола Украинского кристаллического щита.

Отправьтесь на прогулку по берегам реки Горный Тикич и насладитесь видом на удивительный водопад Вир, шумящий в самом начале каньона среди гранитных выступов. Скалы вокруг покрыты густыми лесами и кустарниками.

В этой местности есть много локаций, подходящих для кемпинга. Поэтому берите палатку и смело оставайтесь в ущелье на несколько дней. Ловите рыбу, купайтесь в бурных потоках, исследуйте природу или устройте фотосессию на фоне каменных глыб.

Не пропустите самые интересные места каньона: руины одной из первых гидроэлектростанций Украины, разрушенную водяную мельницу, где по слухам обитают привидения, Лысакову скалу, напоминающую профиль человека и Букский Стоунхендж, название которого говорит само за себя.

Адрес: Черкасская область, Маньковский район, с. Буки.

Время на дорогу из Киева: 2 часа 45 минут.

Заповедник "Трипольская культура"

Наиболее известно поселение людей той эпохи. Исследователи считают, что в III веке до нашей эры в поселке, насчитывавшем почти 3 тысячи деревянных жилищ, проживало до 15 тысяч человек. В заповеднике вы сможете поближе познакомиться с бытом трипольцев, известных тем, что создали уникальную развитую земледельческую культуру, которая в тот период не имела аналогов в мире.

В настоящее время в состав заповедника входит 11 поселений-гигантов, каждое из которых когда-то было ограждено защитным валом. Путешественники могут посетить экскурсию, исследовать особые процессы изготовления и росписи керамики, принять участие в археологических раскопках и даже пожить в трипольском доме.

На территории, занимающей более 2 тысяч гектаров, расположен музей, где представлена коллекция посуды, орудия труда, изготовленные из костей и кремния, глиняные статуэтки, которые могли быть предметами декора и элементами оружия.

Рекомендуем попробовать аутентичные блюда, приготовленные на огне по старинным рецептам и почувствовать историю на вкус.

Адрес: Черкасская область, Тальновский район, с. Легедзино.

Время на дорогу из Киева: 3 часа.

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