Отдых в Черногории: все, что нужно знать туристу

Идеальное сочетание природной красоты, богатой культуры и безграничных возможностей для активного отдыха. Что нужно знать, чтобы путешествие прошло незабываемо – читайте ниже.

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Проезд

Автобус

Для тех, кто предпочитает бюджетные путешествия, рейсовые автобусы являются отличным вариантом. Из Украины в Черногорию можно доехать из больших городов, таких как Львов и Одесса. Из Киева путь займет около 24-30 часов и будет стоить от 140 евро в обе стороны. Главные преимущества таких переездов – относительно низкая стоимость билетов и возможность любоваться видами.

Авиаперелет из Польши

Чтобы сэкономить время, отдайте предпочтение самолету. Ближайший крупный аэропорт, из которого совершаются регулярные рейсы в Черногорию, находится в Кракове. Добраться сюда можно автобусом, поездом или автомобилем. Поездка из Киева будет длиться около 10-16 часов в зависимости от выбранного транспорта.

Выбирайте прямые направления в Подгорицу или Тиват. Время в воздухе займет около 1,5-2 часов, цена – от €163 в обе стороны.

Проживание

Рассмотрим основные варианты и их стоимость для двух человек на 5 дней.

Для тех, кто ищет комфорт и изысканность, предлагаем роскошные гостиницы, преимущественно на побережье Адриатического моря. Улучшенный двухместный номер обойдется в €525.

Апартаменты среднего класса славятся соотношением цены и качества. За широкую двуспальную кровать придется заплатить €329, завтрак включен.

Молодым туристам с ограниченным бюджетом рекомендуем выбрать хостелы. Здесь предлагают не только общие комнаты, но и отдельные. Место для двоих в общем номере стоит от €63. Номер с общей ванной комнатой – около €125.

Кстати, туристы часто выбирают кемпинги. Ведь это прекрасная возможность жить сразу у моря или в горах. Приблизительная стоимость: от €100 и выше.

Питание

Прибрежные районы обычно славятся средиземноморской кухней с обилием рыбных блюд. В Черногории можно найти не только традиционные заведения, но и вегетарианские варианты.

Питание в недорогом ресторане обойдется в 5,95 евро. Если будете в Будве, обязательно посетите Grape Café, Drina и Pod Lozom.

В супермаркете бюджетный набор продуктов стоит примерно €5,16:

вода – €1,23;

хлеб – €0.65;

12 штук яиц – €1,85;

1 килограмм апельсин – €1,43.

Транспорт

Чаще всего туристы выбирают автобусную систему, ведь она охватывает большинство районов города и доступна всем. Пассажирские бусы курсируют с утра до позднего вечера. Одноразовый билет стоит €1,07. Такси – €1,19.

Кстати, путешественники часто выбирают прокат велосипедов, от €10 до €25. Советуем сразу спрашивать о страховании. А еще убедитесь, что двухколесный в хорошем состоянии, прежде чем арендовать его.

Развлечения

Черногория богата историческими и культурными достопримечательностями. Обязательно посетите старинные города, замки и монастыри: провинция Котор, древняя столица Цетине, крепость Святого Иоанна и дворец Сан Джованни.

Любителям активного отдыха предлагаем поехать в Национальные парки Дурмитор или Ловчен. А еще попробуйте рафтинг в каньоне реки Тара или отправтесь в поход в горы. Кстати, можно заказать круиз к острову Святой Стефан и единственному рукотворному архипелагу Госпа-од-Шкрпьела (Богородица на скале).

Курорты

Будва

Прекрасно подойдет для молодежи и поклонников развлечений. Здесь растет множество зелени и цветов. Имейте в виду, что город шумен и днем, и ночью.

Пляжи в основном песчаные с развитой туристической инфраструктурой. Их общая протяженность составляет более 11 километров. Во время прогулки вы найдете много магазинов с сувенирами, уютных кафе, ресторанов и дискотек с казино.

Советуем также пойти в городской музей на Староградской площади. В его коллекции собрано более 3000 экспонатов, найденных при раскопках.

Бечичи-Рафаиловичи

Еще в далеком 1936 году побережье получило Гран-при как лучшее в Европе. Местные жители до сих пор гордятся этим. Протяженность набережной достигает более 2 км. На территории курорта располагаются самые известные отели Черногории.

Цетень

Древняя столица Монтенегро станет удачным местом для семейного отдыха с детьми. Климат преимущественно влажный, тёплый и безветренный. В горном массиве Ловчен можно заниматься скалолазанием и парапланеризмом.

Обязательно посетите Цетинский монастырь. Важнейший религиозный центр был основан в XV веке. Здесь хранятся многочисленные реликвии, включая руку Святого Иоанна Крестителя и частицу Животворящего Креста Господня.

Общий бюджет

Отдых для двоих за пять дней обойдется приблизительно в €885:

дорога – от €280

проживание в улучшенном двухместном номере – от €525

Питание в недорогом кафе – от $59,5

ежедневный проезд в автобусе – от $21,4

Планируйте свое путешествие сегодня! Наслаждайтесь незабываемыми видами, достопримечательностями и гостеприимством Черногории.

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