Отдых на Черноморском побережье: в какую страну отправиться

Почему этот регион так привлекает внимание путешественников – рассказываем ниже.

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Болгария

Одно из самых красивых государств Балканского полуострова. Страна может предложить отдых ценителям гор и моря.

Начало сезона приходится на июнь. Температура колеблется от 19 до 22°C. Больше всего туристов приезжает с середины июля по август. Для тех, кто хочет избежать толпы, советуем выбирать сентябрь. В это время здесь начинается бархатный период. Вода остается еще теплой, и цены значительно ниже.

Болгария – отличное место для поездки с детьми. У берега вход неглубокий, а море спокойное, чистое и прозрачное. Кстати, власти страны заботятся о комфорте гостей, поэтому здесь ежедневно убирают все побережья – как платные, так и бесплатные.

Выбор курорта зависит от ваших предпочтений. Далее рассмотрим самые популярные из них.

Золотые пески имеют действительно уникальный климат. С одной стороны преобладает горная местность, а с другой – море. Для гостей на пляжах разместили кабинки для переодевания, туалет и душ с пресной водой.

Туристы любят посещать церковь Иоанна Крестителя, монастырь Аладжа и природный парк с одноименным названием. Кстати, в заповеднике проложено множество пешеходных маршрутов разной степени сложности.

Варна – самый большой город страны славится чистой водой и невысокими волнами. Кроме отдыха на море, советуем прогуляться по Приморскому парку, Каменистому лесу и посетить Римские бани.

В Несебире и Созополе на пляжах хорошо развита инфраструктура. Чаще здесь можно встретить семьи с малышами. Не поленитесь и сходите к Западной крепостной стене, площади Месембрия и парковому комплексу Зирница.

Чтобы оздоровиться, посетите Поморие. Местность привлекает путешественников целебными грязями. Чаще всего они едут к одноименному озеру. На территории заповедника находится интерактивная экспозиция природных богатств соленой лагуны.

Грузия

Черным морем омывается западная часть страны. Здесь преобладает каменисто-галечное дно. Имейте в виду, во время купания лучше обувать специальные резиновые тапочки.

Спуск на побережье плавный, поэтому удобен для отдыха с детьми. Средняя температура воздуха колеблется от 25°C до 30°C. Ехать в Грузию лучше в августе. В этот период климат не такой жаркий, а вода достаточно теплая.

Батуми

Самый популярный курорт государства. В сезон здесь собирается большое количество людей. Наиболее уютной частью считают район ботанического сада.

Если хочется как можно лучше познакомиться с городом, посетите две площади – Европейскую и Медео. А также обязательно съездите в национальный парк Боржоми-Харагаули и к горному хребту Сигнаги.

Гонио и Квариати

Небольшие селения, которые идеально подойдут для более спокойного отдыха. Здесь берег преимущественно покрыт галькой.

В полутора километрах от Гонио располагается крепость Гонио-Апсарская. Ее построили еще древние римляне. Первые упоминания о постройке датируются I веком до нашей эры. Интересно, что здесь до сих пор ведутся археологические раскопки. Исследователи предполагают, что здесь находится могила апостола Матфея.

Кстати, Квариате единственное место в стране, где построен центр дайвинга. Если захотите разнообразить отпуск, советуем прокатиться на велосипедах или катамаранах.

Чакви

В городке на каждом шагу витает аромат эвкалиптовых рощ. Кстати, такие запахи оказывают положительное влияние на организм. На территории поселения когда-то проживал украинский педагог и этнограф Александр Стоянов. Здесь он построил имение и исследовал культуру и быт грузин.

Румыния

Страна признана европейской здравницей. Протяженность береговой линии достигает 245 километров. Путешественники со всего мира съезжаются сюда, чтобы преодолеть разные заболевания.

Лечебные грязи можно найти в Мамае. Средняя температура воды здесь достигает отметки 23°C. За спокойным и чистым морем направляйтесь к живописному Венусу. Курорт имеет круглую форму, а в его центре находится озеро. На берегу водоема раскинулись апартаменты на разный вкус и бюджет.

Чтобы отдохнуть в окружении зеленых аллей и хвойного леса, поезжайте в Эфорие-Суд. Климат здесь мягкий, а воздух насыщен озоном. Поселок славится самыми низкими ценами в отелях, магазинах и ресторанах.

Сатурн

Располагается в небольшом заливе, защищенном волнорезами. Для любителей путешествий в палатках, здесь обустроили большой кемпинг на 1500 мест.

Кстати, на пляже курортного города стоят души с минеральной водой. Чтобы провести весело время с детьми, можно поехать в аквапарк "Баллада". На его территории находится множество декоративных площадок, бассейнов и горок.

Если планируете поездку с любимым человеком или друзьями, рассмотрите Олимп. Он находится на зеленом холме с золотистыми песками. На территории локации можно найти не только уютные рестораны, но и изысканные отели и ночные клубы.

Подарите себе вожделенный отдых. Езжайте на море, чтобы зарядиться энергией и позитивом на целый год!

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