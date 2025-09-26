Одна из самых дешевых: названа лучшая страна Европы для пешеходного туризма

Румыния стремительно становится новой звездой пешеходного туризма в Европе, предлагая путешественникам доступные приключения среди живописных пейзажей и богатых традиций. Благодаря недавнему присоединению к Шенгенской зоне в 2025 году страна стала еще более привлекательной для туристов, ведь путешествовать стало проще.

Виа Трансильваника, 1400-километровый маршрут, известный как "Камино Востока", привлекает внимание любителей пеших прогулок, сочетая древние леса, деревни и 12 объектов ЮНЕСКО. Этот маршрут не только открывает природную красоту, но и способствует возрождению местных общин.

В 2024 году Румыния приняла 7,1 миллиона иностранных посетителей, и с расширением тропы в 2026 году ожидается еще больший наплыв туристов. Узнайте, почему Румыния — идеальный выбор для вашего следующего пешеходного приключения.

Маршрут Виа Трансильваника

Виа Трансильваника, созданная ассоциацией Tășuleasa Social, простирается на 1400 км от Путны до Дробета-Турну-Северин, охватывая живописные деревни, густые леса и культурные достопримечательности. Эксперты называют ее "объединяющей дорогой", ведь она знакомит путешественников с менее известными общинами, способствуя устойчивому туризму.

Маршрут проходит через 12 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая монастыри Сучевица и Молдовица, которые поражают своей архитектурой. Благодаря четким маркерам и уникальным андезитовым камням на каждом километре, тропа является легкой для навигации. Этот маршрут идеально подходит для тех, кто ищет сочетание природы, культуры и настоящего гостеприимства.

Тропа Виа Трансильваника не только привлекает туристов, но и поддерживает местные общины, находящиеся на грани исчезновения. Эксперты отмечают, что маршрут способствует развитию предпринимательства, создавая новые возможности для местных жителей. Гостеприимство в Румынии — это не просто ночевка, а совместные трапезы, рассказы и погружение в сельскую жизнь, что делает путешествие незабываемым. В 2026 году планируется добавить 170 км новых участков, что расширит маршрут и привлечет еще больше посетителей. Этот проект является частью 20-летнего плана по объединению всех исторических регионов Румынии.

Почему выбирать Румынию для пешеходного туризма

Благодаря вступлению Румынии в Шенгенскую зону в 2025 году пограничные проверки с соседними странами отменены, что упрощает путешествия. Новые авиарейсы, например из Бирмингема в Сибиу, открывают легкий доступ к региону Трансильвании.

Эксперты подчеркивают экономическую доступность Румынии по сравнению с другими европейскими странами, что делает ее привлекательной для бюджетных путешественников. Поход по Виа Трансильваника не требует значительных затрат, а местные гостевые дома и домашние ужины добавляют аутентичности. Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за разумную цену.

Румыния предлагает уникальное сочетание природной красоты и культурного богатства. Маршрут Виа Трансильваника проходит через древние леса, карпатские луга и деревни, где сохранились традиции, неизменные веками. Посетители могут исследовать замок Бран, связанный с легендой о Дракуле, или насладиться гостеприимством местных жителей за домашним ужином. Эксперты советуют выбрать 11-дневный тур от Intrepid, который включает новые участки тропы и погружение в культуру. Румыния остается одним из последних уголков Европы, где можно почувствовать настоящую аутентичность.

